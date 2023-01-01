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MacRumors

MacRumors

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الموقع الإلكتروني: macrumors.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MacRumors.com هو موقع ويب يجمع الأخبار والشائعات والتقارير المتعلقة بأجهزة Mac وApple. تم إطلاق الموقع في 24 فبراير 2000 في ريتشموند، فيرجينيا، ويملكه أرنولد كيم. من خلال دمج التقارير والمطالبات المرجعية، تحاول MacRumors تتبع مجتمع الشائعات.

الموقع الإلكتروني: macrumors.com

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