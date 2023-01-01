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MacRumors.com هو موقع ويب يجمع الأخبار والشائعات والتقارير المتعلقة بأجهزة Mac وApple. تم إطلاق الموقع في 24 فبراير 2000 في ريتشموند، فيرجينيا، ويملكه أرنولد كيم. من خلال دمج التقارير والمطالبات المرجعية، تحاول MacRumors تتبع مجتمع الشائعات.

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