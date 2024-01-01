Layman Law

Layman Law

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الموقع الإلكتروني: layman.law

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Layman Law هي أداة قانونية للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المحترفين على فهم اللغة القانونية المعقدة بسرعة وسهولة. فهو يبسط المستندات القانونية، مما يسهل على المستخدمين فهم التفاصيل الجوهرية للعقود دون الحاجة إلى رسوم قانونية باهظة الثمن. توفر الأداة مجموعة من الميزات لدعم هذا الهدف. يمكن للمحترفين تحميل ملفات PDF وتلقي إجابات للمصطلحات القانونية المعقدة، مما يسمح لهم بالتنقل عبر المستندات بسهولة. يتضمن Layman Law أيضًا امتدادًا للمتصفح، مما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى الوضوح القانوني بشأن أي مصطلح قانوني، بأي لغة، بغض النظر عن مكان تواجدهم عبر الإنترنت. يعمل الامتداد كشريك في القراءة، حيث يقوم على الفور بفك تشفير المصطلحات القانونية المعقدة وتوفير الوضوح. إذا صادف المستخدمون بندًا قانونيًا محيرًا، فيمكنهم ببساطة إسقاطه في محول Layman Law، والذي سيشرح معناه على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحترفين المشاركة في محادثات حول وثائقهم القانونية مع Layman Law، والحصول على إجابات عن أي أسئلة قد تكون لديهم. يقدم Layman Law العديد من خطط التسعير، بما في ذلك خيار مجاني وخيارات اشتراك شهرية وسنوية مع مزايا متنوعة مثل حدود التحويل، وتحميلات القارئ، وقدرات التخزين. بشكل عام، يعمل قانون Layman Law على تبسيط اللغة القانونية، مما يجعلها في متناول المتخصصين ويسهل فهمها، مما يوفر لهم الوقت والتكلفة والارتباك المحتمل عند التعامل مع المستندات القانونية.

الموقع الإلكتروني: layman.law

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