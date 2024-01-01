Jestor

Jestor

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الموقع الإلكتروني: jestor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jestor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنشئ أدوات داخلية لشركتك ببضع نقرات. قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة وكانبان وجداول وتطبيقات ونماذج ولوحات معلومات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: jestor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jestor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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