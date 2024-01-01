بدائل - Iris.ai

DatumBox

datumbox.com

توفر Datumbox API عددًا كبيرًا من المصنفات الجاهزة وخدمات معالجة اللغات الطبيعية والتي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك: تحليل المشاعر، وتصنيف المواضيع، واكتشاف اللغة، وتحليل الموضوعية، واكتشاف البريد العشوائي، وتقييم القراءة، والكلمات الرئيسية. واستخراج النص وأكثر من ذلك. يمكن...