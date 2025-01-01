بدائل - Instahyre

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.

Metaview

Metaview

metaview.ai

تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.

Jobscan

Jobscan

jobscan.co

JobScan هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ورسائل التغطية لزيادة فرص قبولهم عبر أنظمة تتبع المتقدمين.

Superset

Superset

joinsuperset.com

تطبيق سوبرست يساعد الجامعات في أتمتة عملية التوظيف، ويربط أصحاب العمل بالطلاب، مما يتيح فرص العمل بشكل متساوٍ.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

iMocha

iMocha

imocha.io

تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow هو منصة للبحث عن الوظائف وإدارتها، تقدم أدوات مجانية لمساعدة الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية وتتبع طلباتهم.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai هو تطبيق إدارة قوية للموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وتطوير المواهب وإدارة الأهداف.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

تطبيق InterviewAI يساعد في تحسين عملية المقابلات من خلال توليد أسئلة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان مقابلات أكثر كفاءة.

Webbtree

Webbtree

webbtree.com

تطبيق Webbtree يوفر أداة بحث للوصول السهل إلى بيانات عامة، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 500 مليون مرشح من منصات مثل لينكد إن، جITHUB، وستاك أوفرفلو.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ويقدم موارد لدعم جهود البحث عن وظيفة والتواصل مع المهنيين الآخرين.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple هو تطبيق يساعد الطلاب والخريجين على العثور على فرص العمل والتدريب من خلال توفير معلومات شاملة حول الوظائف والشركات.

Gem

Gem

gem.com

تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.

Hireflow

Hireflow

hireflow.com

Hireflow هو تطبيق يعمل على أتمتة عملية التوظيف من خلال إرسال رسائل إلى المرشحين واتباع خطوات بعد ذلك، مما يسهل العثور على المرشحين المناسبين.

Atomic Hire

Atomic Hire

atomichire.com

Atomic Hire هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد المؤسسات في تحسين كفاءة التوظيف وتنظيم المرشحين وتبسيط التواصل خلال عملية التوظيف.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.

Giig Hire

Giig Hire

giighire.com

تطبيق Giig Hire يساعد أرباب العمل والباحثين عن عمل في إدارة وظائفهم والتوظيف بفعالية عبر واجهة سهلة الاستخدام. يشمل أدوات لإدارة العلاقات والطلبات.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين وإدارة الموارد البشرية، تهدف لتحسين عمليات التوظيف وتحليل البيانات.

Harver

Harver

harver.com

Haver هو حل لتوظيف المرشحين بشكل فعال من خلال تقييمات متعددة، مثل اختبارات المهارات والمقابلات الافتراضية، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل.

Phenom

Phenom

phenom.com

Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

تطبيق Niceboard هو برنامج لإنشاء وإدارة قوائم الوظائف بسهولة، يدعم استيراد ونشر الوظائف ويوفر واجهة مستخدم سهلة.

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