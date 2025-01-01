بدائل - Instahyre

Webbtree

webbtree.com

تطبيق Webbtree يوفر أداة بحث للوصول السهل إلى بيانات عامة، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 500 مليون مرشح من منصات مثل لينكد إن، جITHUB، وستاك أوفرفلو.