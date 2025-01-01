بدائل - Instahyre

Upwork
upwork.com
Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.
Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.
Metaview
metaview.ai
تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.
Jobscan
jobscan.co
JobScan هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ورسائل التغطية لزيادة فرص قبولهم عبر أنظمة تتبع المتقدمين.
Superset
joinsuperset.com
تطبيق سوبرست يساعد الجامعات في أتمتة عملية التوظيف، ويربط أصحاب العمل بالطلاب، مما يتيح فرص العمل بشكل متساوٍ.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.
Sage HR
sage.hr
Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow هو منصة للبحث عن الوظائف وإدارتها، تقدم أدوات مجانية لمساعدة الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية وتتبع طلباتهم.
BetterUp
betterup.com
BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai هو تطبيق إدارة قوية للموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وتطوير المواهب وإدارة الأهداف.
InterviewAI
interviewai.io
تطبيق InterviewAI يساعد في تحسين عملية المقابلات من خلال توليد أسئلة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان مقابلات أكثر كفاءة.
Webbtree
webbtree.com
تطبيق Webbtree يوفر أداة بحث للوصول السهل إلى بيانات عامة، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 500 مليون مرشح من منصات مثل لينكد إن، جITHUB، وستاك أوفرفلو.
Queros
app.qureos.com
Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.
SeekOut
seekout.com
SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ويقدم موارد لدعم جهود البحث عن وظيفة والتواصل مع المهنيين الآخرين.
Loxo
loxo.co
Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.
Prosple
prosple.com
Prosple هو تطبيق يساعد الطلاب والخريجين على العثور على فرص العمل والتدريب من خلال توفير معلومات شاملة حول الوظائف والشركات.
Gem
gem.com
تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.
Hireflow
hireflow.com
Hireflow هو تطبيق يعمل على أتمتة عملية التوظيف من خلال إرسال رسائل إلى المرشحين واتباع خطوات بعد ذلك، مما يسهل العثور على المرشحين المناسبين.
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد المؤسسات في تحسين كفاءة التوظيف وتنظيم المرشحين وتبسيط التواصل خلال عملية التوظيف.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.
Giig Hire
giighire.com
تطبيق Giig Hire يساعد أرباب العمل والباحثين عن عمل في إدارة وظائفهم والتوظيف بفعالية عبر واجهة سهلة الاستخدام. يشمل أدوات لإدارة العلاقات والطلبات.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين وإدارة الموارد البشرية، تهدف لتحسين عمليات التوظيف وتحليل البيانات.
Harver
harver.com
Haver هو حل لتوظيف المرشحين بشكل فعال من خلال تقييمات متعددة، مثل اختبارات المهارات والمقابلات الافتراضية، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل.
Phenom
phenom.com
Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Niceboard
niceboard.co
تطبيق Niceboard هو برنامج لإنشاء وإدارة قوائم الوظائف بسهولة، يدعم استيراد ونشر الوظائف ويوفر واجهة مستخدم سهلة.
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