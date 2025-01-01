بدائل - Guideline

Betterment

Betterment

betterment.com

تطبيق Betterment يوفر حلاً لمديري الأعمال لإدارة خطط 401(k) بشكل بسيط، مع دعم إداري، إدارة استثمارات، وتوجيه مالي مخصص.

Human Interest

Human Interest

humaninterest.com

تطبيق Human Interest يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة خطط التقاعد 401(k) بسهولة، مع تقديم خدمات أوتوماتيكية للدعم والتوافق.

Tantify

Tantify

tantify.com

تطبيق Tantify يمكن المهنيين العقاريين من تحسين قوائمهم عبر التدريج الافتراضي والتصوير الفوتوغرافي، مما يعزز جاذبية العقارات ويسهل عملية البيع.

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell هي منصة رقمية لإدارة خطط التقاعد والتوفير في العمل، توفر أدوات سهلة الاستخدام لأصحاب العمل والموظفين لتحسين الادخار والمشاركة.

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