بدائل - Guideline

Betterment
betterment.com
تطبيق Betterment يوفر حلاً لمديري الأعمال لإدارة خطط 401(k) بشكل بسيط، مع دعم إداري، إدارة استثمارات، وتوجيه مالي مخصص.
Human Interest
humaninterest.com
تطبيق Human Interest يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة خطط التقاعد 401(k) بسهولة، مع تقديم خدمات أوتوماتيكية للدعم والتوافق.
Tantify
tantify.com
تطبيق Tantify يمكن المهنيين العقاريين من تحسين قوائمهم عبر التدريج الافتراضي والتصوير الفوتوغرافي، مما يعزز جاذبية العقارات ويسهل عملية البيع.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell هي منصة رقمية لإدارة خطط التقاعد والتوفير في العمل، توفر أدوات سهلة الاستخدام لأصحاب العمل والموظفين لتحسين الادخار والمشاركة.
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