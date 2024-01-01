Google AI Test Kitchen

يعد AI Test Kitchen مكانًا يمكن للأشخاص من خلاله تجربة بعض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google وإبداء الرأي بشأنها. هدفنا هو التعلم والتحسين والابتكار بشكل مسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي معًا. كل شيء قيد التقدم ومخصص للتعليقات المبكرة. وفقًا لمبادئ الذكاء الاصطناعي لدينا، فإننا نؤمن بأن التقدم المسؤول لا يحدث بمعزل عن الآخر. يجب أن نمنح الناس الفرصة لتجربة التكنولوجيا بشكل مباشر حتى نتمكن من تعلمها وتحسينها.

الموقع الإلكتروني: aitestkitchen.withgoogle.com

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