Google AI Test Kitchen

Google AI Test Kitchen

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الموقع الإلكتروني: aitestkitchen.withgoogle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google AI Test Kitchen على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد AI Test Kitchen مكانًا يمكن للأشخاص من خلاله تجربة بعض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google وإبداء الرأي بشأنها. هدفنا هو التعلم والتحسين والابتكار بشكل مسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي معًا. كل شيء قيد التقدم ومخصص للتعليقات المبكرة. وفقًا لمبادئ الذكاء الاصطناعي لدينا، فإننا نؤمن بأن التقدم المسؤول لا يحدث بمعزل عن الآخر. يجب أن نمنح الناس الفرصة لتجربة التكنولوجيا بشكل مباشر حتى نتمكن من تعلمها وتحسينها.

الموقع الإلكتروني: aitestkitchen.withgoogle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google AI Test Kitchen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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