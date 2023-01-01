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GitBook

GitBook

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الموقع الإلكتروني: gitbook.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GitBook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شارك المعرفة وعزز إنتاجية فريقك واجعل المستخدمين سعداء.

الموقع الإلكتروني: gitbook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GitBook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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