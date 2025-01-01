بدائل - Fullbay

ALLDATA
alldata.com
تطبيق Alldata يوفر معلومات إصلاح وخدمة للمركبات، ويحتوي على أدلة تشخيصية وقواعد بيانات شاملة لدعم الفنين في مجال السيارات.
Trimble Connect
connect.trimble.com
تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Fleetio
fleetio.com
تطبيق Fleetio يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المركبات والمعدات، وجدولة الصيانة، وإدارة الوقود، متاح للاستخدام عبر الويب والهواتف المحمولة.
PartsTech
partstech.com
تطبيق PartStech يساعد ورش إصلاح السيارات في العثور على قطع الغيار بسرعة، مع إمكانية البحث ومتابعة المخزون بشكل لحظي.
Simply Fleet
simplyfleet.app
تطبيق ببساطة أسطول يوفر حلاً شاملاً لإدارة أسطول المركبات، يشمل الصيانة، تتبع الوقود، والتفتيش، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
TruVideo
truvideo.com
تطبيق TruVideo يساعد وكلاء السيارات في إرسال مقاطع فيديو مخصصة للسيارات للعملاء، مما يسهل التواصل الفعال ويعزز تجربة الشراء.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware هو نظام إدارة للمتاجر يساعد على تبسيط عمليات إصلاح السيارات وتحسين خدمة العملاء من خلال أدوات فعالة لتواصل العملاء وإدارة المهام.
Orderry
orderry.com
Orderry هو تطبيق يساعد الشركات في أتمتة عمليات العمل مثل إدارة الوظائف والمبيعات والموظفين والمخزون والمالية والتحليلات.
FixIQ Pro
fixiq.pro
تطبيق FixIQ Pro هو أداة لإدارة خدمات السيارات، يتيح أتمتة العمليات، إدارة المهام، وتحليل أداء الشركة من أي مكان وفي أي وقت.
ARI
ari.app
تطبيق ARI هو برنامج شامل لإصلاح السيارات، يستخدمه ورش الإصلاح، الميكانيكيون المستقلون، والتجار في جميع أنحاء العالم.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap هو برنامج سحابي لإدارة متاجر إصلاح السيارات، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل الفواتير، التقديرات، وجدولة المواعيد.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة لإدارة أسطول المركبات والمعدات الثقيلة، تقدم بيانات في الوقت الحقيقي لتحسين العمليات والسلامة.
Shopgenie
shopgenie.io
تطبيق Shopgenie هو منصة متكاملة للتسويق وإدارة علاقات العملاء والجدولة الإلكترونية لورش إصلاح السيارات، ويقدم أداة جدولة مجانية بالكامل.
Truckin Digital
truckindigital.com
تطبيق Truckin Digital هو برنامج ERP للوجستيات يوفر أدوات لإدارة الشحنات، المبيعات، تتبع الأصول، المحاسبة، والسلامة لشركات النقل والشاحنات.
Shopmonkey
shopmonkey.io
SHOPMONKEY هو برنامج شامل لإدارة متاجر السيارات، يساعد في تنظيم المخزون والجدولة وتفاعل العملاء لتحسين الكفاءة والربحية.
GarageBox
garagebox.io
GarageBox هو برنامج شامل لإدارة المرآب، يساعد في تنظيم عمليات إصلاح السيارات وتحسين تجربة العملاء وزيادة الأرباح.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT هو تطبيق لإدارة الأسطول، ينظم فواتير ورسوم الطرق ويقدم خدمات تتعلق بالتأجير وإدارة المركبات بشكل فعال.
Fleetpal
fleetpal.io
فليت بال هو تطبيق لإدارة الأسطول يجعل مراقبة تكاليف الصيانة والعمالة سهلة، ويقدم تقارير مرئية ويساعد في تحسين كفاءة العمل.
Whip Around
whiparound.com
تطبيق Whip Around يدير صيانة الأسطول، يساعد السائقين والميكانيكيين ومديري الأسطول في تنظيم الفحوصات، وإدارة الأعمال، وضمان الامتثال.
Autoflow
autoflow.com
ShopView
shopview.com
ShopView هو حل سحابي لإدارة ورش الإصلاح الثقيلة، يشمل تتبع الوظائف، الفوترة، إدارة المخزون، وتقديم تقارير لتحسين الكفاءة.
WebbRes
webbres.com
WebbRes هو نظام برمجي متكامل يجمع بين عمليات البيع والإيجار والخدمة في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يقلل من العمليات اليدوية.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights هو تطبيق لإدارة المعدات في صناعة البناء، يساعد في تتبع الأصول وتحسين الجداول، ويقدم تحليلات في الوقت الحقيقي لتعزيز كفاءة المشاريع.
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