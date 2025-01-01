بدائل - Fullbay

ALLDATA

ALLDATA

alldata.com

تطبيق Alldata يوفر معلومات إصلاح وخدمة للمركبات، ويحتوي على أدلة تشخيصية وقواعد بيانات شاملة لدعم الفنين في مجال السيارات.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

تطبيق Fleetio يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المركبات والمعدات، وجدولة الصيانة، وإدارة الوقود، متاح للاستخدام عبر الويب والهواتف المحمولة.

PartsTech

PartsTech

partstech.com

تطبيق PartStech يساعد ورش إصلاح السيارات في العثور على قطع الغيار بسرعة، مع إمكانية البحث ومتابعة المخزون بشكل لحظي.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

تطبيق ببساطة أسطول يوفر حلاً شاملاً لإدارة أسطول المركبات، يشمل الصيانة، تتبع الوقود، والتفتيش، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

تطبيق TruVideo يساعد وكلاء السيارات في إرسال مقاطع فيديو مخصصة للسيارات للعملاء، مما يسهل التواصل الفعال ويعزز تجربة الشراء.

Shop-Ware

Shop-Ware

shop-ware.com

Shop-Ware هو نظام إدارة للمتاجر يساعد على تبسيط عمليات إصلاح السيارات وتحسين خدمة العملاء من خلال أدوات فعالة لتواصل العملاء وإدارة المهام.

Orderry

Orderry

orderry.com

Orderry هو تطبيق يساعد الشركات في أتمتة عمليات العمل مثل إدارة الوظائف والمبيعات والموظفين والمخزون والمالية والتحليلات.

FixIQ Pro

FixIQ Pro

fixiq.pro

تطبيق FixIQ Pro هو أداة لإدارة خدمات السيارات، يتيح أتمتة العمليات، إدارة المهام، وتحليل أداء الشركة من أي مكان وفي أي وقت.

ARI

ARI

ari.app

تطبيق ARI هو برنامج شامل لإصلاح السيارات، يستخدمه ورش الإصلاح، الميكانيكيون المستقلون، والتجار في جميع أنحاء العالم.

AutoLeap

AutoLeap

autoleap.com

AutoLeap هو برنامج سحابي لإدارة متاجر إصلاح السيارات، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل الفواتير، التقديرات، وجدولة المواعيد.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift هي منصة لإدارة أسطول المركبات والمعدات الثقيلة، تقدم بيانات في الوقت الحقيقي لتحسين العمليات والسلامة.

Shopgenie

Shopgenie

shopgenie.io

تطبيق Shopgenie هو منصة متكاملة للتسويق وإدارة علاقات العملاء والجدولة الإلكترونية لورش إصلاح السيارات، ويقدم أداة جدولة مجانية بالكامل.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

تطبيق Truckin Digital هو برنامج ERP للوجستيات يوفر أدوات لإدارة الشحنات، المبيعات، تتبع الأصول، المحاسبة، والسلامة لشركات النقل والشاحنات.

Shopmonkey

Shopmonkey

shopmonkey.io

SHOPMONKEY هو برنامج شامل لإدارة متاجر السيارات، يساعد في تنظيم المخزون والجدولة وتفاعل العملاء لتحسين الكفاءة والربحية.

GarageBox

GarageBox

garagebox.io

GarageBox هو برنامج شامل لإدارة المرآب، يساعد في تنظيم عمليات إصلاح السيارات وتحسين تجربة العملاء وزيادة الأرباح.

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

FleetIT هو تطبيق لإدارة الأسطول، ينظم فواتير ورسوم الطرق ويقدم خدمات تتعلق بالتأجير وإدارة المركبات بشكل فعال.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

فليت بال هو تطبيق لإدارة الأسطول يجعل مراقبة تكاليف الصيانة والعمالة سهلة، ويقدم تقارير مرئية ويساعد في تحسين كفاءة العمل.

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

تطبيق Whip Around يدير صيانة الأسطول، يساعد السائقين والميكانيكيين ومديري الأسطول في تنظيم الفحوصات، وإدارة الأعمال، وضمان الامتثال.

Autoflow

Autoflow

autoflow.com

ShopView

ShopView

shopview.com

ShopView هو حل سحابي لإدارة ورش الإصلاح الثقيلة، يشمل تتبع الوظائف، الفوترة، إدارة المخزون، وتقديم تقارير لتحسين الكفاءة.

WebbRes

WebbRes

webbres.com

WebbRes هو نظام برمجي متكامل يجمع بين عمليات البيع والإيجار والخدمة في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يقلل من العمليات اليدوية.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue Insights هو تطبيق لإدارة المعدات في صناعة البناء، يساعد في تتبع الأصول وتحسين الجداول، ويقدم تحليلات في الوقت الحقيقي لتعزيز كفاءة المشاريع.

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