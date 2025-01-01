بدائل - Formulas HQ

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

excel.cloud.microsoft

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

تطبيق ورقة Zoho يتيح تنظيم البيانات، ومشاركة التقارير، وتحليل البيانات عبر الإنترنت، مع دعم تحرير مشترك وتطبيقات للهواتف الذكية.

Rows

Rows

rows.com

Rows هو تطبيق جداول بيانات يجمع بين الجداول وعمليات الدمج، مما يتيح للفرق العمل بشكل أسرع ومشاركة العمل في مكان واحد.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.

Retable

Retable

retable.io

Retable هو تطبيق لإدارة البيانات على الإنترنت، يُتيح تنظيم البيانات بالتعاون في الوقت الحقيقي وتخصيص العمود لأكثر من 31 تنسيقًا.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

تطبيق جدول البيانات هو أداة لإدارة البيانات وتحليلها مع خصائص مثل المخططات والتعاون عبر الإنترنت، مما يسهل تنظيم المعلومات ومشاريع العمل.

Quip

Quip

quip.com

Quip هو تطبيق تعاون يسمح بإنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات مع ميزات الدردشة والتعليقات، مما يسهل العمل الجماعي في المشاريع.

Sheetgo

Sheetgo

sheetgo.com

Sheetgo هو تطبيق ويب يتيح أتمتة نقل البيانات بين جداول البيانات مثل Google Sheets وExcel، مما يسهل إدارة بيانات متعددة عبر منصات مختلفة.

TabelloPDF

TabelloPDF

tabellopdf.com

تطبيق TabelloPDF يتيح لك نسخ جداول PDF إلى Excel أو Google Sheets بسرعة ودقة وأمان، مما يوفر الوقت في إدخال البيانات يدويًا.

Equals

Equals

equals.com

تطبيق Equals هو جدول بيانات متقدم يسهل قياس وإعداد تقارير حول الأعمال SaaS باستخدام بيانات حية من مصادر مختلفة.

Actiondesk

Actiondesk

actiondesk.io

Actiondesk هي أداة تعتمد على جدول البيانات تدمج بيانات Salesforce وغيرها، تسهل تحليل وإدارة البيانات دون حاجة للبرمجة.

ozma.io

ozma.io

ozma.io

Ozma.io هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد Enterprise ( ERP) يساعد المستخدمين في تنظيم سير العمل وتحسين الإنتاجية بواجهة سهلة الاستخدام.

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