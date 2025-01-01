بدائل - Forma

Airtable
airtable.com
Airtable هو خدمة سحابية تدمج بين جداول البيانات وقواعد البيانات، حيث تسمح بإنشاء قواعد بيانات وتعاون المستخدمين بشكل مرن.
FlutterFlow
flutterflow.io
FlutterFlow هو أداة لإنشاء التطبيقات الأصلية بسهولة عبر الإنترنت باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع دعم Firebase وAPI وميزات متقدمة.
Microsoft Power Apps
powerapps.microsoft.com
Microsoft Power Apps هي منصة تطوير تطبيقات منخفضة الرمز تساعد الشركات في إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة وأمان، وتتكامل مع خدمات مايكروسوفت المختلفة.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.
Thunkable
thunkable.com
Thunkable هو منصة لتطوير التطبيقات على Android و iOS باستخدام واجهة سحب وإفلات، مما يمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات بدون رمز.
Adalo
adalo.com
Adalo هو منشئ تطبيقات بدون كود يسهل إنشاء تطبيقات للسماح بالوصول إلى جميع الأجهزة بواجهة سحب وإفلات، مع دعم للتخصيص والنشر.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Softr Studio
softr.io
تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.
Glide
glideapps.com
Glide يُحوِّل جداول البيانات إلى تطبيقات سهلة الاستخدام بدون برمجة، متمكنًا المستخدمين من تخصيص ومشاركة التطبيقات بسرعة.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.
Fibery
fibery.io
Fibery هي منصة لإدارة تطوير المنتجات تتيح للفرق تحليل ملاحظات المستخدم وتحسين سير العمل من خلال دمج الأدوات والبيانات.
Copilot
copilot.com
تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.
AppMaster
appmaster.io
تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.
Baserow
baserow.io
Baserow هو منصة قواعد بيانات مفتوحة المصدر بدون رمز تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة قواعد بيانات قابلة للتطوير بسهولة ودون الحاجة لمهارات برمجية.
Ninox
ninox.com
Ninox هو منصة منخفضة الرمز تسهل رقمنة وأتمتة العمليات التجارية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم.
Dorik
dorik.com
دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
Budibase
budibase.com
Budibase هو منصة منخفضة الرمز لإنشاء تطبيقات داخلية مخصصة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات بسهولة ومرونة.
Grist
getgrist.com
Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات موبايل أصلية بسهولة ودون الحاجة لكتابة كود.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow هو منصة منخفضة الرمز لإدارة الأعمال، تمكّن المستخدمين من أتمتة العمليات وبناء تطبيقات مخصصة بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية.
Progressier
progressier.com
تطبيق Progressier يحول مواقع الويب إلى تطبيقات ويب تقدمية (PWA) بسهولة، مع ميزات مثل الإشعارات والدعم للأنظمة المختلفة.
Stacker
stackerhq.com
ستاكَر تسهل بناء أنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات داخلية، وبوابات للعملاء، وتطبيقات الأعمال الأخرى بدون الحاجة للبرمجة.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai هو منصة لإنشاء تطبيقات ومواقع مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح للمستخدمين تصميم حلول برمجية دون الحاجة إلى خبرة تقنية.
Castlight
castlighthealth.com
Castlight هي منصة توفر معلومات وأدوات لمساعدة الأفراد على إدارة صحتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرعاية الصحية والرفاهية.
© 2025 WebCatalog, Inc.