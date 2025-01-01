بدائل - Forma

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable هو خدمة سحابية تدمج بين جداول البيانات وقواعد البيانات، حيث تسمح بإنشاء قواعد بيانات وتعاون المستخدمين بشكل مرن.

FlutterFlow

FlutterFlow

flutterflow.io

FlutterFlow هو أداة لإنشاء التطبيقات الأصلية بسهولة عبر الإنترنت باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع دعم Firebase وAPI وميزات متقدمة.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

powerapps.microsoft.com

Microsoft Power Apps هي منصة تطوير تطبيقات منخفضة الرمز تساعد الشركات في إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة وأمان، وتتكامل مع خدمات مايكروسوفت المختلفة.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.

Thunkable

Thunkable

thunkable.com

Thunkable هو منصة لتطوير التطبيقات على Android و iOS باستخدام واجهة سحب وإفلات، مما يمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات بدون رمز.

Adalo

Adalo

adalo.com

Adalo هو منشئ تطبيقات بدون كود يسهل إنشاء تطبيقات للسماح بالوصول إلى جميع الأجهزة بواجهة سحب وإفلات، مع دعم للتخصيص والنشر.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.

Glide

Glide

glideapps.com

Glide يُحوِّل جداول البيانات إلى تطبيقات سهلة الاستخدام بدون برمجة، متمكنًا المستخدمين من تخصيص ومشاركة التطبيقات بسرعة.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery هي منصة لإدارة تطوير المنتجات تتيح للفرق تحليل ملاحظات المستخدم وتحسين سير العمل من خلال دمج الأدوات والبيانات.

Copilot

Copilot

copilot.com

تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.

Baserow

Baserow

baserow.io

Baserow هو منصة قواعد بيانات مفتوحة المصدر بدون رمز تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة قواعد بيانات قابلة للتطوير بسهولة ودون الحاجة لمهارات برمجية.

Ninox

Ninox

ninox.com

Ninox هو منصة منخفضة الرمز تسهل رقمنة وأتمتة العمليات التجارية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم.

Dorik

Dorik

dorik.com

دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

Budibase

Budibase

budibase.com

Budibase هو منصة منخفضة الرمز لإنشاء تطبيقات داخلية مخصصة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات بسهولة ومرونة.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات موبايل أصلية بسهولة ودون الحاجة لكتابة كود.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow هو منصة منخفضة الرمز لإدارة الأعمال، تمكّن المستخدمين من أتمتة العمليات وبناء تطبيقات مخصصة بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية.

Progressier

Progressier

progressier.com

تطبيق Progressier يحول مواقع الويب إلى تطبيقات ويب تقدمية (PWA) بسهولة، مع ميزات مثل الإشعارات والدعم للأنظمة المختلفة.

Stacker

Stacker

stackerhq.com

ستاكَر تسهل بناء أنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات داخلية، وبوابات للعملاء، وتطبيقات الأعمال الأخرى بدون الحاجة للبرمجة.

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Builder.ai هو منصة لإنشاء تطبيقات ومواقع مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح للمستخدمين تصميم حلول برمجية دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

Castlight

Castlight

castlighthealth.com

Castlight هي منصة توفر معلومات وأدوات لمساعدة الأفراد على إدارة صحتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرعاية الصحية والرفاهية.

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