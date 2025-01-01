بدائل - FarEye

FedEx
fedex.com
تطبيق FedEx يسهل تتبع الشحنات وإدارتها، يوفر تحديثات فورية، ويسمح بجدولة وإعادة توجيه الحزم.
Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
AfterShip
aftership.com
تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation هو تطبيق لإدارة الشحن، يتيح للمستخدمين استيراد الطلبات وإدارتها وشحنها عبر منصات وأسواق متعددة.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.
Scribble Maps
scribblemaps.com
خرائط الخربشة هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتخصيص ومشاركة الخرائط، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات وإدارة الأذونات.
Stamps.com
stamps.com
تتيح لك تطبيق Stamps.com طباعة ملصقات البريد والشحن من الكمبيوتر، مما يسهل إدارة البريد والشحن دون الحاجة لمكتب البريد.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.
Trimble Connect
connect.trimble.com
تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.
Easyship
easyship.com
Easyship هو تطبيق شحن يساعد الشركات على إدارة الطلبات والشحن بفعالية، ويتيح الوصول لأسعار مخفضة من شركات النقل العالمية.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Shippo
goshippo.com
Shippo هو تطبيق لإدارة الشحن يتيح للشركات أتمتة عمليات الشحن، مقارنة الأسعار، ودعم الشحن الدولي من مكان واحد.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.
Coupa
coupa.com
تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Detrack
detrack.com
Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
تطبيق Greenscreens.ai يقدم تسعير ذكي لسوق خدمات النقل، مصمم للوسطاء وشركات الخدمات اللوجستية لتحسين الأعمال وزيادة الأرباح.
Circuit for Teams
getcircuit.com
تطبيق Circuit for Teams يساعد الشركات على تخطيط وتحسين تسليم الطرود بكفاءة، مع إدارة الطرق في الوقت الحقيقي وتوفير الوقت والتكاليف.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.
Transvirtual
transvirtual.com
تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.
Jiga
jiga.io
تطبيق Jiga يسهل عملية الحصول على قطع التصنيع من خلال التواصل المباشر مع الموردين وتبسيط عروض الأسعار والطلبات.
Transporeon
transporeon.com
تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote هو تطبيق لإدارة خدمات المستودعات، يتيح للمستخدمين طلب ومقارنة عروض الأسعار من مقدمي الخدمات لتحسين إدارة اللوجستيات.
EasyPost
easypost.com
EasyPost هو واجهة برمجة تطبيقات تسهل تكامل خدمات الشحن عبر شركات نقل متعددة، مع تقديم تتبع ملحق وتوليد ملصقات الشحن.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.
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