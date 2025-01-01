بدائل - FarEye

FedEx

FedEx

fedex.com

تطبيق FedEx يسهل تتبع الشحنات وإدارتها، يوفر تحديثات فورية، ويسمح بجدولة وإعادة توجيه الحزم.

Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation هو تطبيق لإدارة الشحن، يتيح للمستخدمين استيراد الطلبات وإدارتها وشحنها عبر منصات وأسواق متعددة.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

خرائط الخربشة هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتخصيص ومشاركة الخرائط، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات وإدارة الأذونات.

Stamps.com

Stamps.com

stamps.com

تتيح لك تطبيق Stamps.com طباعة ملصقات البريد والشحن من الكمبيوتر، مما يسهل إدارة البريد والشحن دون الحاجة لمكتب البريد.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship هو تطبيق شحن يساعد الشركات على إدارة الطلبات والشحن بفعالية، ويتيح الوصول لأسعار مخفضة من شركات النقل العالمية.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo هو تطبيق لإدارة الشحن يتيح للشركات أتمتة عمليات الشحن، مقارنة الأسعار، ودعم الشحن الدولي من مكان واحد.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

تطبيق Greenscreens.ai يقدم تسعير ذكي لسوق خدمات النقل، مصمم للوسطاء وشركات الخدمات اللوجستية لتحسين الأعمال وزيادة الأرباح.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

تطبيق Circuit for Teams يساعد الشركات على تخطيط وتحسين تسليم الطرود بكفاءة، مع إدارة الطرق في الوقت الحقيقي وتوفير الوقت والتكاليف.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.

Jiga

Jiga

jiga.io

تطبيق Jiga يسهل عملية الحصول على قطع التصنيع من خلال التواصل المباشر مع الموردين وتبسيط عروض الأسعار والطلبات.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote هو تطبيق لإدارة خدمات المستودعات، يتيح للمستخدمين طلب ومقارنة عروض الأسعار من مقدمي الخدمات لتحسين إدارة اللوجستيات.

EasyPost

EasyPost

easypost.com

EasyPost هو واجهة برمجة تطبيقات تسهل تكامل خدمات الشحن عبر شركات نقل متعددة، مع تقديم تتبع ملحق وتوليد ملصقات الشحن.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.

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