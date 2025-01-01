بدائل - Envoy Global

Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Warp
joinwarp.com
وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Netchex
netchex.com
NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.
Maus
maus.com
Maus هو تطبيق شامل للتخطيط الاستراتيجي والمالي، يساعد المستخدمين على وضع وتنفيذ ومراقبة خطط نمو الأعمال.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.
Skuad
skuad.io
Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.
Topia
topia.com
يوفر تطبيق توبيا منصة تنقل عالمية تتيح للشركات نشر وإدارة وزيادة تفاعل الموظفين في أي مكان بالعالم.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.
AbstractOps
abstractops.com
تساعد AbstractOps قادة الشركات عن بُعد في إدارة الامتثال الحكومي من خلال أتمتة التسجيلات والرواتب وتجميع البريد الرسمي في صندوق بريد افتراضي.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical هو برنامج لإدارة الهجرة والنقل يتيح لمتخصصي التنقل وإدارة الموارد البشرية التعامل مع حالات التوظيف الدولي بكفاءة.
Mineral
trustmineral.com
تُعتبر Mineral رائدة في الموارد البشرية والامتثال للشركات النامية، تقدم حلولاً شاملة مثل التدريب الإلكتروني وإدارة المعلومات القانونية.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
Localyze
localyze.com
تطبيق Localyze يوفر خدمات التنقل العالمي، مما يسهل انتقال الأفراد للعمل من خلال منصة مركزية تسمح بتوظيف المواهب من جميع أنحاء العالم.
Case IQ
caseiq.com
Case IQ هو نظام لإدارة الحالات يساعد المؤسسات على تتبع التحقيقات وتحليل البيانات لضمان سلامة العمل وكفاءته.
WorkFlex
getworkflex.com
تساعد تطبيق WorkFlex الشركات في إدارة العمل عن بُعد ورحلات الأعمال مبعًا مع الالتزام باللوائح والتقليل من المخاطر القانونية والتكاليف.
Trusaic
trusaic.com
تطبيق ترُسياك يقدم حلاً شاملاً لمتطلبات قانون الرعاية بأسعار معقولة، ويتضمن معالجة البيانات، الخبرة التنظيمية، وحماية التدقيق.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.
WorkBright
workbright.com
تطبيق WorkBright يبسط عملية توظيف الموظفين الجدد من خلال أتمتة إجراءات التنقل وإدارة المستندات، مما يسرع من بدء العمل بشكل فعال.
Plane
plane.com
تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion هو تطبيق لتوظيف وإدارة الفرق العالمية بسهولة، مما يتيح التواصل والامتثال مع اللوائح المحلية لعمالة عن بُعد من 160+ دولة.
Omnipresent
omnipresent.com
يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.
SixFifty
sixfifty.com
تطبيق SixFifty يساعد الشركات في تبسيط الامتثال لقوانين العمل من خلال تقديم قوالب مستندات قابلة للتخصيص وإرشادات قانونية خاصة بالدولة.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo هو تطبيق لإدارة التوظيف عن بُعد، يساعد الشركات في العثور على المرشحين، توظيفهم، وإدارة العملية بسهولة.
OnBlick
onblick.com
تطبيق OnBlick هو منصة SaaS تتيح لأرباب العمل في الولايات المتحدة تسهيل الامتثال لمتطلبات الموارد البشرية والهجرة، مع ميزات الأتمتة والتنبيهات.
G-P
globalization-partners.com
تطبيق G-P يساعد الشركات على توظيف وإدارة الموظفين عالميًا دون الحاجة لكيانات محلية، مع توفير الدعم القانوني والامتثال والموارد البشرية.
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