بدائل - Envoy Global

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Warp

Warp

joinwarp.com

وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Netchex

Netchex

netchex.com

NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.

Maus

Maus

maus.com

Maus هو تطبيق شامل للتخطيط الاستراتيجي والمالي، يساعد المستخدمين على وضع وتنفيذ ومراقبة خطط نمو الأعمال.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.

Topia

Topia

topia.com

يوفر تطبيق توبيا منصة تنقل عالمية تتيح للشركات نشر وإدارة وزيادة تفاعل الموظفين في أي مكان بالعالم.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.

AbstractOps

AbstractOps

abstractops.com

تساعد AbstractOps قادة الشركات عن بُعد في إدارة الامتثال الحكومي من خلال أتمتة التسجيلات والرواتب وتجميع البريد الرسمي في صندوق بريد افتراضي.

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical هو برنامج لإدارة الهجرة والنقل يتيح لمتخصصي التنقل وإدارة الموارد البشرية التعامل مع حالات التوظيف الدولي بكفاءة.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

تُعتبر Mineral رائدة في الموارد البشرية والامتثال للشركات النامية، تقدم حلولاً شاملة مثل التدريب الإلكتروني وإدارة المعلومات القانونية.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

Localyze

Localyze

localyze.com

تطبيق Localyze يوفر خدمات التنقل العالمي، مما يسهل انتقال الأفراد للعمل من خلال منصة مركزية تسمح بتوظيف المواهب من جميع أنحاء العالم.

Case IQ

Case IQ

caseiq.com

Case IQ هو نظام لإدارة الحالات يساعد المؤسسات على تتبع التحقيقات وتحليل البيانات لضمان سلامة العمل وكفاءته.

WorkFlex

WorkFlex

getworkflex.com

تساعد تطبيق WorkFlex الشركات في إدارة العمل عن بُعد ورحلات الأعمال مبعًا مع الالتزام باللوائح والتقليل من المخاطر القانونية والتكاليف.

Trusaic

Trusaic

trusaic.com

تطبيق ترُسياك يقدم حلاً شاملاً لمتطلبات قانون الرعاية بأسعار معقولة، ويتضمن معالجة البيانات، الخبرة التنظيمية، وحماية التدقيق.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

تطبيق WorkBright يبسط عملية توظيف الموظفين الجدد من خلال أتمتة إجراءات التنقل وإدارة المستندات، مما يسرع من بدء العمل بشكل فعال.

Plane

Plane

plane.com

تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion هو تطبيق لتوظيف وإدارة الفرق العالمية بسهولة، مما يتيح التواصل والامتثال مع اللوائح المحلية لعمالة عن بُعد من 160+ دولة.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.

SixFifty

SixFifty

sixfifty.com

تطبيق SixFifty يساعد الشركات في تبسيط الامتثال لقوانين العمل من خلال تقديم قوالب مستندات قابلة للتخصيص وإرشادات قانونية خاصة بالدولة.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo هو تطبيق لإدارة التوظيف عن بُعد، يساعد الشركات في العثور على المرشحين، توظيفهم، وإدارة العملية بسهولة.

OnBlick

OnBlick

onblick.com

تطبيق OnBlick هو منصة SaaS تتيح لأرباب العمل في الولايات المتحدة تسهيل الامتثال لمتطلبات الموارد البشرية والهجرة، مع ميزات الأتمتة والتنبيهات.

G-P

G-P

globalization-partners.com

تطبيق G-P يساعد الشركات على توظيف وإدارة الموظفين عالميًا دون الحاجة لكيانات محلية، مع توفير الدعم القانوني والامتثال والموارد البشرية.

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