Ebbot

Ebbot

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ebbot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ebbot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ebbot is your go-to platform for automating great service at scale. With service in our DNA, flexible integrations and a safety-first mentality, we equip you with GenAI powered chat tools so you can scale up your service without worrying about losing that personal touch. We're here to eliminate bad service, so you can focus more on delivery and less on remedy.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: ebbot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ebbot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

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