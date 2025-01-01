بدائل - Drata

Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
Red Hat
redhat.com
يوفر تطبيق Red Hat الوصول إلى حلول المصادر المفتوحة للمؤسسات مثل Linux وKubernetes وإدارة الأنظمة والتدريب والدعم الفني.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.
Synack
synack.com
سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation هو منصة لجمع وتحليل بيانات الامتثال، تراقب وتدير الأمان وتبسط الالتزام بالمعايير التنظيمية مثل GDPR و ISO 27001.
Qualys
qualys.com
تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.
Oneleet
oneleet.com
Oneleet هو منصة شاملة لإدارة الأمن والامتثال تساعد الشركات على تعزيز الحماية وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
Vanta
vanta.com
Vanta هي منصة لإدارة الأمان والامتثال، تساعد الشركات على تحسين عملياتهم والتقليل من المخاطر والتحضير للتدقيق بسرعة.
JupiterOne
jupiterone.com
كوكبتيرون هو منصة لتحليل الأصول الإلكترونية تعزز الأمن السيبراني من خلال جمع وتركيب البيانات، مما يساعد الفرق الأمنية على حماية سطح الهجوم.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.
BMC
bmc.com
تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
Risk Ledger
riskledger.com
تطبيق دفتر المخاطر يساعد المؤسسات على مشاركة بيانات المخاطر مع سلاسل التوريد، وإجراء تقييمات شاملة، وتعزيز الشفافية في إدارة المخاطر.
PrivacyEngine
privacyengine.io
تطبيق PrivacyEngine يساعد المؤسسات في إدارة الخصوصية والامتثال للوائح حماية البيانات مثل GDPR و CCPA و HIPAA.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.
Hyperproof
hyperproof.io
هايبربروف هي منصة لإدارة الامتثال والمخاطر، تساعد الشركات في تنظيم عمليات الامتثال بكفاءة، مع أدوات لجمع البيانات وتحديثات تلقائية.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.
Inventive AI
inventive.ai
Inventive هو تطبيق لإدارة استجابات RFP والاستبيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يعزز الكفاءة بنسبة تزيد عن 70% في سير العمل.
Solvo
solvo.cloud
تمتاز تطبيق Solvo كمنصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تكشف وتخفف من إعدادات السحاب الخاطئة والثغرات من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها.
Aqua Security
aquasec.com
أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.
SureCloud
surecloud.com
SureCloud هو منصة متكاملة لإدارة المخاطر والامتثال تساعد الشركات على تحسين الأداء وحماية بياناتها من خلال رؤى وتحليلات في الوقت الفعلي.
Secureframe
secureframe.com
تساعد Secureframe الشركات على أتمتة الامتثال لمعايير مثل SOC 2 وISO 27001 وHIPAA وPCI DSS من خلال جمع الأدلة ومراقبة البنية التحتية وإدارة المخاطر.
Progress
progress.com
تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.
Loopio
loopio.com
Loopio تطبيق لإدارة الاقتراحات يساعد الشركات على تسريع عملية الاستجابة للاقتراحات والأسئلة عن طريق أتمتة وإدارة المحتوى بشكل مركزي.
SafeBase
safebase.io
SafeBase هو منصة لتبسيط عمليات الأمان والامتثال، توفر أدوات لإدارة الامتثال واستبيانات الأمن بشكل مركزي وفعال.
Havoc Shield
havocshield.com
تطبيق هافوك شيلد هو حل شامل للأمن السيبراني للخدمات المالية، يلبي متطلبات الأمان المختلفة ويوفر خطة متوافقة وأدوات أمنية محترفة.
UpGuard
upguard.com
UpGuard هو منصة للأمن السيبراني تساعد المؤسسات في منع خروقات البيانات، ومراقبة مورّدي الثالث، وتحسين موقف الأمان العام.
Cyberday
cyberday.ai
سايبر داي هو تطبيق يساعد المنظمات على تحسين ممارسات الأمن السيبراني من خلال تطوير نظام إدارة أمن المعلومات وفق إطار عمل محدد.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.
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