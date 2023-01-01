WebCatalog
DeployBot

DeployBot

login.deploybot.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DeployBot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يدفع. يبني. نشر! يمكنك إنشاء التعليمات البرمجية وإرسالها على الفور إلى أي مكان في عملية واحدة متسقة لفريقك بأكمله.

الموقع الإلكتروني: deploybot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DeployBot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Codegiant

Codegiant

codegiant.io

Cloudflare Workers

Cloudflare Workers

dash.cloudflare.com

CodeThreat

CodeThreat

cloud.codethreat.com

Collective CI

Collective CI

app.swibuilder.com

WPTurbo

WPTurbo

wpturbo.dev

Upscale

Upscale

app.upscale.ai

Modelbit

Modelbit

app.modelbit.com

Trunk

Trunk

app.trunk.io

Interplay

Interplay

app.interplay.io

Garden

Garden

app.garden.io

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Airplane

Airplane

app.airplane.dev

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية