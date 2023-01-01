بدائل - DeepStream

Legislate

legislate.ai

Legislate هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست في أكسفورد والتي تسهل على غير المحامين إنشاء العقود المعتمدة من قبل المحامي وإدارتها والبحث فيها بأمان دون أي ميزانية قانونية. تم بناء برنامج إدارة العقود الخاص بـ Legislate على تقنية الرسم البياني المعرفي الحاصلة على براءة اختراع والتي تجعل بيانات العقد قاب...