بدائل - Cypago

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

يوفر تطبيق Red Hat الوصول إلى حلول المصادر المفتوحة للمؤسسات مثل Linux وKubernetes وإدارة الأنظمة والتدريب والدعم الفني.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.

Synack

Synack

synack.com

سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation هو منصة لجمع وتحليل بيانات الامتثال، تراقب وتدير الأمان وتبسط الالتزام بالمعايير التنظيمية مثل GDPR و ISO 27001.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

Oneleet

Oneleet

oneleet.com

Oneleet هو منصة شاملة لإدارة الأمن والامتثال تساعد الشركات على تعزيز الحماية وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta هي منصة لإدارة الأمان والامتثال، تساعد الشركات على تحسين عملياتهم والتقليل من المخاطر والتحضير للتدقيق بسرعة.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

كوكبتيرون هو منصة لتحليل الأصول الإلكترونية تعزز الأمن السيبراني من خلال جمع وتركيب البيانات، مما يساعد الفرق الأمنية على حماية سطح الهجوم.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

Drata

Drata

drata.com

Drata منصة لأتمتة الامتثال والأمان، تراقب ضوابط الأمان وتجعل إدارة الامتثال أكثر كفاءة. تدعم التوافق مع معايير مختلفة وتبسط جمع الوثائق.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.

BMC

BMC

bmc.com

تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

هايبربروف هي منصة لإدارة الامتثال والمخاطر، تساعد الشركات في تنظيم عمليات الامتثال بكفاءة، مع أدوات لجمع البيانات وتحديثات تلقائية.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

تمتاز تطبيق Solvo كمنصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تكشف وتخفف من إعدادات السحاب الخاطئة والثغرات من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud هو منصة متكاملة لإدارة المخاطر والامتثال تساعد الشركات على تحسين الأداء وحماية بياناتها من خلال رؤى وتحليلات في الوقت الفعلي.

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

تساعد Secureframe الشركات على أتمتة الامتثال لمعايير مثل SOC 2 وISO 27001 وHIPAA وPCI DSS من خلال جمع الأدلة ومراقبة البنية التحتية وإدارة المخاطر.

Progress

Progress

progress.com

تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase هو منصة لتبسيط عمليات الأمان والامتثال، توفر أدوات لإدارة الامتثال واستبيانات الأمن بشكل مركزي وفعال.

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

تطبيق هافوك شيلد هو حل شامل للأمن السيبراني للخدمات المالية، يلبي متطلبات الأمان المختلفة ويوفر خطة متوافقة وأدوات أمنية محترفة.

Cyberday

Cyberday

cyberday.ai

سايبر داي هو تطبيق يساعد المنظمات على تحسين ممارسات الأمن السيبراني من خلال تطوير نظام إدارة أمن المعلومات وفق إطار عمل محدد.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun هي منصة مدمجة لمراقبة وتصحيح تطبيقات البرمجيات، تسمح بإضافة سجلات وقياسات في الوقت الحقيقي دون الحاجة لإعادة نشر أو إعادة تشغيل.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud هو منصة أمان للحاويات توفر حماية الشبكة والتأمين ضد الاختراقات في بيئات السحابة المتعددة والهجينة.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

تساعد تطبيق TrustCloud فرق الامتثال في إدارة الضوابط والمخاطر بكفاءة، وتقدم تقارير دقيقة وتقليل التكاليف، والتكيف مع التغيرات التنظيمية.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega هي منصة لإدارة الأمن السيبراني والامتثال، تساعد المؤسسات على تقييم وإدارة برامج الأمن السيبراني والامتثال بفعالية وكفاءة.

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