قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تطبيق ويب لحساب السعرات الحرارية وتتبع نظامك الغذائي ومقاييسك الصحية.

الموقع الإلكتروني: cronometer.com

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