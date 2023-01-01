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Confluence عبارة عن ويكي مؤسسي شهير قائم على الويب (برنامج تعاوني) تم تطويره بواسطة شركة البرمجيات الأسترالية Atlassian. كتب Atlassian Confluence بلغة برمجة Java ونشره لأول مرة في عام 2004. يأتي Confluence Standalone مع خادم ويب Tomcat مدمج وقاعدة بيانات hsql، ويدعم أيضًا قواعد بيانات أخرى. تقوم الشركة بتسويق Confluence كبرنامج مؤسسي، مرخص إما محليًا برنامج أو برنامج كخدمة تعمل على AWS.

الموقع الإلكتروني: atlassian.com

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