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Confluence

Confluence

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: atlassian.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Confluence على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Confluence عبارة عن ويكي مؤسسي شهير قائم على الويب (برنامج تعاوني) تم تطويره بواسطة شركة البرمجيات الأسترالية Atlassian. كتب Atlassian Confluence بلغة برمجة Java ونشره لأول مرة في عام 2004. يأتي Confluence Standalone مع خادم ويب Tomcat مدمج وقاعدة بيانات hsql، ويدعم أيضًا قواعد بيانات أخرى. تقوم الشركة بتسويق Confluence كبرنامج مؤسسي، مرخص إما محليًا برنامج أو برنامج كخدمة تعمل على AWS.

الموقع الإلكتروني: atlassian.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Confluence. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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