بدائل - CoConstruct

Matterport
matterport.com
تطبيق Matterport يتيح تحويل المساحات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مع إنشاء جولات افتراضية وصور وخطط طابقية بدقة عالية.
CompanyCam
companycam.com
تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.
SafetyCulture
safetyculture.com
تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.
Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.
Kraaft
kraaft.co
تطبيق Kraaft هو تطبيق رسائل فورية مصمم للفرق الميدانية، يساعد في جمع وتنظيم معلومات مواقع العمل بسهولة، مع تقارير مخصصة ومنظم ملفات.
Knowify
knowify.com
Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
تطبيق PlanHub يساعد المقاولين في إدارة المشاريع والعطاءات من خلال توفير منصة لعرض المشاريع والتواصل مع الفرق وتنظيم الوثائق.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct هو نظام مالي مرن يدير العمليات المحاسبية ويوفر رؤى مالية حقيقية للشركات عبر الصناعات المختلفة.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace هو أداة لتوثيق مواقع البناء باستخدام التقاط الواقع، توفر سجلاً رقمياً شاملاً وتسهيلات لتتبع تقدم المشاريع وتحسين إدارة الجودة.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
تقدم تطبيق Sitemax أدوات لإدارة مشاريع البناء، يشمل التقارير، إدارة السلامة، تتبع التقدم، وتنظيم الوثائق والرسمات، لتعزيز التعاون والفعالية.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.
Raken
rakenapp.com
Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar هو منصة رقمية لإدارة المستندات والمهام والتواصل في مشاريع البناء والعقارات، تدعم تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
Estimator360
estimator360.com
تطبيق Estimator360 هو برنامج تقدير وإدارة بناء سحابي للمقاولين، يوفر تقديرات ومشاريع غير محدودة، مع أدوات لتحسين إدارة المشاريع والتكاليف.
SiteCapture
sitecapture.com
تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.
Higharc
higharc.com
تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas هو تطبيق لجمع البيانات عبر الهاتف المحمول، يساعد الشركات على تبسيط عمليات العمل من خلال إنشاء نماذج مخصصة، وإدارة العمل الميداني، وتحليل البيانات.
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimates هو برنامج تقدير للمقاولين يساعد في إضافة العملاء والمواد وإنتاج التقارير لخلق تقديرات وعروض للخطط والمشاريع.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite هو تطبيق لالتقاط وتوثيق صور مواقع البناء بزاوية 360 درجة، وتنظيمها تلقائيًا حسب التاريخ وموقع خطة الطابق.
Fonn
fonn.com
برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.
Sitedrive
sitedrive.com
تطبيق Sitedrive يساعدك في إدارة المواقع من خلال الجدولة المعتمدة على الموقع، وتتبع التقدم، وإدارة البيانات الشرطية بسهولة.
© 2025 WebCatalog, Inc.