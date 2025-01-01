بدائل - CoConstruct

Matterport

Matterport

matterport.com

تطبيق Matterport يتيح تحويل المساحات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مع إنشاء جولات افتراضية وصور وخطط طابقية بدقة عالية.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.

Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

تطبيق Kraaft هو تطبيق رسائل فورية مصمم للفرق الميدانية، يساعد في جمع وتنظيم معلومات مواقع العمل بسهولة، مع تقارير مخصصة ومنظم ملفات.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

تطبيق PlanHub يساعد المقاولين في إدارة المشاريع والعطاءات من خلال توفير منصة لعرض المشاريع والتواصل مع الفرق وتنظيم الوثائق.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct هو نظام مالي مرن يدير العمليات المحاسبية ويوفر رؤى مالية حقيقية للشركات عبر الصناعات المختلفة.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace هو أداة لتوثيق مواقع البناء باستخدام التقاط الواقع، توفر سجلاً رقمياً شاملاً وتسهيلات لتتبع تقدم المشاريع وتحسين إدارة الجودة.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

تقدم تطبيق Sitemax أدوات لإدارة مشاريع البناء، يشمل التقارير، إدارة السلامة، تتبع التقدم، وتنظيم الوثائق والرسمات، لتعزيز التعاون والفعالية.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar هو منصة رقمية لإدارة المستندات والمهام والتواصل في مشاريع البناء والعقارات، تدعم تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

تطبيق Estimator360 هو برنامج تقدير وإدارة بناء سحابي للمقاولين، يوفر تقديرات ومشاريع غير محدودة، مع أدوات لتحسين إدارة المشاريع والتكاليف.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.

Higharc

Higharc

higharc.com

تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas هو تطبيق لجمع البيانات عبر الهاتف المحمول، يساعد الشركات على تبسيط عمليات العمل من خلال إنشاء نماذج مخصصة، وإدارة العمل الميداني، وتحليل البيانات.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Clear Estimates هو برنامج تقدير للمقاولين يساعد في إضافة العملاء والمواد وإنتاج التقارير لخلق تقديرات وعروض للخطط والمشاريع.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite هو تطبيق لالتقاط وتوثيق صور مواقع البناء بزاوية 360 درجة، وتنظيمها تلقائيًا حسب التاريخ وموقع خطة الطابق.

Fonn

Fonn

fonn.com

برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

تطبيق Sitedrive يساعدك في إدارة المواقع من خلال الجدولة المعتمدة على الموقع، وتتبع التقدم، وإدارة البيانات الشرطية بسهولة.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

بدائل - CoConstruct - WebCatalog