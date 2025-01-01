بدائل - Classtime

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.

Unstop

Unstop

unstop.com

تطبيق Unstop يتيح للطلاب والمهنيين المشاركة في تحديات ومسابقات فكرية لعرض مواهبهم والحصول على فرص عمل وتقدير.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

تطبيق Kahoot Create يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ألعاب للاختبار، مما يجعل التعلم تفاعلياً وممتعاً في الفصول الدراسية أو أماكن العمل.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

تطبيق Seesaw يمكن المعلمين والطلاب وأولياء الأمور من التواصل ومشاركة التقدم التعليمي عبر محافظ رقمية ودروس تفاعلية.

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

GradeScope هو تطبيق لتحسين عملية التقدير والتعليق على أداء الطلاب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالجة الإجابات المكتوبة بخط اليد.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap هو تطبيق تفاعلي لتعزيز المشاركة في التعليم، حيث يتيح للطلاب الإجابة على الأسئلة عبر الهواتف أو الحواسيب دون الحاجة للتثبيت.

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga هو منصة تقييم رقمية تدعم الاختبارات والامتحانات والواجبات، توفر بيئة آمنة ومرنة لإدارة التقييمات في التعليم.

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz هو تطبيق لإنشاء اختبارات عبر الإنترنت بسهولة، يدعم أنواع متعددة من الأسئلة، ويوفر أدوات لتحليل النتائج وإعداد التقارير.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.

Capsim

Capsim

capsim.com

تطبيق Capsim يوفر منصة محاكاة لتقييم المهارات الناعمة وتحسين نقل التعلم وقياس تأثير التدريب باستخدام بيئة بريد إلكتروني واقعية.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker هو تطبيق على الإنترنت لإنشاء وإدارة الاختبارات، يوفر أدوات لتقييم الطلاب والموظفين مع تصحيح آلي وتقارير مفصلة.

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

TestMoz هو تطبيق عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاختبارات بسهولة، ويقدم نتائج فورية ويقوم بتصحيح الاختبارات تلقائيًا.

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz هو تطبيق لتحويل مستندات PDF إلى اختبارات تفاعلية، مما يسهل التعلم والتقييم للمعلمين والمتعلمين.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox هو تطبيق للتصويت في الوقت الفعلي والأسئلة والأجوبة المجهولة لتعزيز مشاركة الموظفين في الاجتماعات الهجينة والفصول الدراسية.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

تطبيق Poll Everywhere يتيح إنشاء استطلاعات حية ومسوحات باستخدام الهواتف المحمولة لتعزيز المشاركة والتفاعل في الاجتماعات والفصول.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela هي منصة تعليمية تقدم محتوى مقروء متنوع على مستويات مختلفة لدعم التعلم في المواد الأكاديمية وتعزيز المهارات القرائية للطلاب.

Conker

Conker

conker.ai

كونكر هو تطبيق عبر الإنترنت يساعد المعلمين في إنشاء اختبارات وتقييمات متوافقة مع المعايير بسهولة وسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Quizify

Quizify

quizify.io

Quizify هو تطبيق لإنشاء اختبارات تفاعلية عبر الإنترنت لأغراض التعليم والترفيه وتوليد الرصاص، مع واجهة سهلة الاستخدام ومراقبة الأداء.

OpExams

OpExams

opexams.com

Opexams هي منصة تسهل إنشاء وإدارة وتصنيف الامتحانات مع أدوات لتحليل أداء الطلاب وتحسينه.

Codio

Codio

codio.com

تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime هو برنامج شامل لإدارة التعليم، يدعم جميع جوانب البيئة التعليمية من الإدارة والقبول إلى التواصل والأداء.

Crowdmark

Crowdmark

crowdmark.com

Crowdmark هي منصة للتقييم والتصحيح الجماعي عبر الإنترنت، تتيح للمعلمين إدارة المهام والامتحانات وتقديم ملاحظات للطلاب بكفاءة.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.

PrepAI

PrepAI

prepai.io

PrepAI هو تطبيق لإنشاء أسئلة الاختبارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يوفر أسئلة متعددة الأنماط ويقيّم قدرات التفكير النقدي.

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