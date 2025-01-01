بدائل - Cint

Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة يجمع بين وظائف المعالجة النصية وجداول البيانات وقواعد البيانات في منصة واحدة لدعم التعاون وإدارة المشاريع.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.
Typeform
typeform.com
Typeform هو تطبيق لإنشاء نماذج ودراسات استقصائية تفاعلية وجذابة، يدعم إدخال الصور والفيديو، ويتكامل مع أدوات متعددة.
UserTesting
usertesting.com
يوفر تطبيق UserTesting أدوات لجمع تعليقات من المستخدمين لتحسين المنتجات الرقمية وتجربة المستخدم عبر اختبار سلوكياتهم وتفاعلاتهم.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Zoho Survey
zoho.com
تطبيق Zoho Survey يتيح إنشاء استطلاعات واستبيانات عبر الإنترنت لجمع البيانات حول رضا العملاء والتعليقات والأبحاث. يدعم عدة لغات ويوفر تحليلات فورية.
Tally
tally.so
تالي هو منشئ نماذج مجاني يسمح بإنشاء عدد غير محدود من النماذج والاستجابات مع ميزات متقدمة مثل جمع المدفوعات والمنطق. لا حاجة للتسجيل.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Doodle
doodle.com
Doodle هو تطبيق لتسهيل جدولة الاجتماعات، يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات حجز مخصصة ويقدم ميزات مثل التذكيرات والتكامل مع تطبيقات أخرى.
Textline
textline.com
Textline هو منصة رسائل نصية آمنة للشركات، تتيح لها التواصل بفعالية مع العملاء من خلال رسائل ثنائية الاتجاه ودعم فوري.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة الدراسات الاستقصائية وجمع التعليقات وتحليل النتائج بسهولة.
TWIPLA
twipla.com
تطبيق TWIPLA يوفر تحليلات شاملة لمواقع الويب، تشمل إحصائيات الزوار، خرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات مع التركيز على خصوصية البيانات.
Spark Chart
sparkchart.com
تطبيق Spark Chart هو برنامج لاستطلاعات الرأي، يتيح إنشاء وتوزيع استبيانات احترافية مع دعم متواصل لتجميع وتحليل البيانات.
forms.app
forms.app
Forms.app هو تطبيق لإنشاء النماذج والمسوحات عبر الإنترنت بسهولة، مع واجهة سحب وإفلات، وتحليلات متقدمة، ودعم للتكامل مع تطبيقات متعددة.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI هو منصة لإدارة العلامات التجارية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين في تطوير استراتيجياتهم ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي.
Respondent Participant
respondent.io
تطبيق يتيح إجراء المقابلات البحثية في الوقت الحقيقي مع أي شخص في العالم، ويستخدم لأبحاث المبيعات وتحديد الاحتياجات والمشاكل.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro هو تطبيق لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات عبر الإنترنت، يدعم جمع البيانات عن طريق الإنترنت وخارجه.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هو منصة لإنشاء استبيانات وتطبيقات ويب وأدوات تفاعلية بسهولة، بدون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية تنظيم البيانات وتحليلها.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هو منصة شاملة لأتمتة التسويق، توفر أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، إدارة الأحداث، الاستطلاعات، الصفحات المقصودة، والتسويق عبر الهاتف المحمول.
Formstack
formstack.com
Formstack هو تطبيق سحابي يساعد الشركات على إنشاء نماذج رقمية وجمع البيانات لأغراض مختلفة مثل الاستطلاعات والتسجيلات.
Customerly
customerly.io
Customerly هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء وأتمتة التسويق، يجمع بين أدوات الدردشة المباشرة وCRM لتحسين تواصل الشركات مع عملائها.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.
Wufoo
wufoo.com
Wufoo هو تطبيق ويب يساعد المستخدمين على إنشاء نماذج عبر الإنترنت مخصصة لجمع البيانات، المدفوعات، والملفات بسهولة ودون الحاجة للبرمجة.
Experience.com
experience.com
تطبيق Experience.com يقدم حلول إدارة السمعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوجود الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء والموظفين.
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