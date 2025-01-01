بدائل - Chatmeter

Meta Business Suite
business.facebook.com
تتيح Meta Business Suite إدارة الأنشطة التجارية على Facebook و Instagram و Messenger من مكان واحد، بما في ذلك الجدولة والتحليل والتفاعل مع المتابعين.
X Pro
pro.x.com
تطبيق X Pro هو لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (تويتر سابقًا) ويتيح إرسال واستقبال التغريدات ومشاهدة الملفات الشخصية.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Google My Business
business.google.com
تطبيق Google My Business يساعد الشركات في إدارة وجودها على الإنترنت عبر بحث جوجل والخرائط، وتحسين معلوماتها وتواصلها مع العملاء.
GoDaddy
godaddy.com
تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel هو منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق للوكالات، مع أدوات مثل CRM، التسويق الآلي، الجدولة، وتحليل الأداء.
Buffer
buffer.com
Buffer هو أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تتيح جدولة المنشورات وتحليل الأداء عبر منصات متعددة بفاعلية وسهولة.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Linktree
linktr.ee
Linktree هي أداة مجانية تساعد المستخدمين على إنشاء صفحة واحدة لاستضافة روابط متعددة لحساباتهم عبر الإنترنت.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Bitly
bitly.com
Bitly هو تطبيق لتقصير الروابط وإدارة الارتباطات، يُسهل مشاركة المعلومات عبر منصات متعددة مع ميزات تحليلات ودعم رموز QR مخصصة.
Metricool
metricool.com
Metricool هي منصة لإدارة وتحليل الجدول الزمني لوسائل التواصل الاجتماعي، تدعم متابع الحسابات وتحليل الأداء وإدارة الإعلانات.
IONOS
ionos.com
تطبيق IONOS يتيح الوصول إلى حسابك، والعقود، والمنتجات، وبيانات العملاء، وإدارة الخدمات عبر تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، يتيح جدولة المنشورات، تتبع المحادثات، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social هي منصة شاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تسمح للمستخدمين بجدولة المحتوى، وتحليل الأداء، وإدارة التفاعلات عبر قنوات متعددة.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social هو تطبيق شامل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، يساعد الشركات في جدولة المنشورات، ومراقبة المحادثات، وتحليل الأداء.
Social Blade
socialblade.com
تطبيق Social Blade يتتبع إحصائيات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube وTwitch وInstagram ويوفر بيانات تحليلية للمستخدمين لمراقبة أداء قنواتهم.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.
Kenect
kenect.com
تطبيق Kenect يتيح تواصل الشركات مع العملاء عبر الرسائل النصية ومكالمات الفيديو، ويساعد في إدارة المراجعات وجمع المدفوعات من خلال الرسائل.
Beacons
beacons.ai
تطبيق Beacons يسمح بإنشاء موقع مخصص لروابط السيرة الذاتية، يربط المستخدمين بمحتوياتهم عبر منصات متعددة ويدعم التفاعل مع المتابعين.
Later
later.com
لاحق هو منصة لتسويق الوسائط الاجتماعية تتيح جدولة المنشورات، وإدارة المحتوى، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة مثل انستغرام وفيسبوك.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social هي منصة لإدارة وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي، تتيح للشركات جدولة المنشورات وتحليل الأداء والتفاعل مع الجمهور.
Trustpilot
trustpilot.com
تطبيق Trustpilot يتيح للمستهلكين مشاركة ومشاهدة مراجعات حقيقية للشركات والمنتجات، ويساعد الشركات على إدارة سمعتها عبر الإنترنت.
Simplified
simplified.com
Simplified هو تطبيق شامل لإنشاء محتوى وتسويقه، يتيح التصميم، الكتابة، إنشاء الفيديوهات، والتعاون، ونشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Publer
publer.io
Publer هي منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تتيح جدولة وتحليل المنشورات والتعاون على منصات متعددة مثل فيسبوك، إنستغرام، وتويتر.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Debutify
debutify.com
ديبوتيفاي هو حل شامل لمتاجر التجارة الإلكترونية، يوفر أدوات بسيطة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لمهارات تقنية.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هو أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد في جدولة المنشورات وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
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