بدائل - Chatmeter

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

تتيح Meta Business Suite إدارة الأنشطة التجارية على Facebook و Instagram و Messenger من مكان واحد، بما في ذلك الجدولة والتحليل والتفاعل مع المتابعين.

X Pro

X Pro

pro.x.com

تطبيق X Pro هو لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (تويتر سابقًا) ويتيح إرسال واستقبال التغريدات ومشاهدة الملفات الشخصية.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Google My Business

Google My Business

business.google.com

تطبيق Google My Business يساعد الشركات في إدارة وجودها على الإنترنت عبر بحث جوجل والخرائط، وتحسين معلوماتها وتواصلها مع العملاء.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel هو منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق للوكالات، مع أدوات مثل CRM، التسويق الآلي، الجدولة، وتحليل الأداء.

Buffer

Buffer

buffer.com

Buffer هو أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تتيح جدولة المنشورات وتحليل الأداء عبر منصات متعددة بفاعلية وسهولة.

Podium

Podium

podium.com

تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.

Linktree

Linktree

linktr.ee

Linktree هي أداة مجانية تساعد المستخدمين على إنشاء صفحة واحدة لاستضافة روابط متعددة لحساباتهم عبر الإنترنت.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly هو تطبيق لتقصير الروابط وإدارة الارتباطات، يُسهل مشاركة المعلومات عبر منصات متعددة مع ميزات تحليلات ودعم رموز QR مخصصة.

Metricool

Metricool

metricool.com

Metricool هي منصة لإدارة وتحليل الجدول الزمني لوسائل التواصل الاجتماعي، تدعم متابع الحسابات وتحليل الأداء وإدارة الإعلانات.

IONOS

IONOS

ionos.com

تطبيق IONOS يتيح الوصول إلى حسابك، والعقود، والمنتجات، وبيانات العملاء، وإدارة الخدمات عبر تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، يتيح جدولة المنشورات، تتبع المحادثات، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Vista Social هي منصة شاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تسمح للمستخدمين بجدولة المحتوى، وتحليل الأداء، وإدارة التفاعلات عبر قنوات متعددة.

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social هو تطبيق شامل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، يساعد الشركات في جدولة المنشورات، ومراقبة المحادثات، وتحليل الأداء.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

تطبيق Social Blade يتتبع إحصائيات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube وTwitch وInstagram ويوفر بيانات تحليلية للمستخدمين لمراقبة أداء قنواتهم.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.

Kenect

Kenect

kenect.com

تطبيق Kenect يتيح تواصل الشركات مع العملاء عبر الرسائل النصية ومكالمات الفيديو، ويساعد في إدارة المراجعات وجمع المدفوعات من خلال الرسائل.

Beacons

Beacons

beacons.ai

تطبيق Beacons يسمح بإنشاء موقع مخصص لروابط السيرة الذاتية، يربط المستخدمين بمحتوياتهم عبر منصات متعددة ويدعم التفاعل مع المتابعين.

Later

Later

later.com

لاحق هو منصة لتسويق الوسائط الاجتماعية تتيح جدولة المنشورات، وإدارة المحتوى، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة مثل انستغرام وفيسبوك.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social هي منصة لإدارة وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي، تتيح للشركات جدولة المنشورات وتحليل الأداء والتفاعل مع الجمهور.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

تطبيق Trustpilot يتيح للمستهلكين مشاركة ومشاهدة مراجعات حقيقية للشركات والمنتجات، ويساعد الشركات على إدارة سمعتها عبر الإنترنت.

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified هو تطبيق شامل لإنشاء محتوى وتسويقه، يتيح التصميم، الكتابة، إنشاء الفيديوهات، والتعاون، ونشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Publer

Publer

publer.io

Publer هي منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تتيح جدولة وتحليل المنشورات والتعاون على منصات متعددة مثل فيسبوك، إنستغرام، وتويتر.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Debutify

Debutify

debutify.com

ديبوتيفاي هو حل شامل لمتاجر التجارة الإلكترونية، يوفر أدوات بسيطة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لمهارات تقنية.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot هو أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد في جدولة المنشورات وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.