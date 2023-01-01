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Campaigner

Campaigner

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الموقع الإلكتروني: campaigner.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Campaigner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني المتقدمة بجزء بسيط من التكلفة. جميع ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية والمتقدمة التي تحتاجها لتنمية أعمالك دون تكلفة إضافية لمجموعة التسويق. تجربة الحملة اليوم!

الموقع الإلكتروني: campaigner.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Campaigner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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