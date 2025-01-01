بدائل - Bunny Studio

Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو منصة إلكترونية تربط بين المستقلين والعملاء لتقديم خدمات متنوعة عن بُعد في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق والكتابة.
Upwork
upwork.com
Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.
Freelancer
freelancer.com
فريلانسر هو تطبيق يتيح للمستقلين وأرباب العمل التواصل، نشر الوظائف، وإدارة المشاريع بفعالية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble هي منصة للمصممين لعرض أعمالهم، التواصل مع زملائهم، واستكشاف فرص العمل في مجال التصميم.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour هو تطبيق يربط الشركات بالمستقلين للقيام بالمهام المختلفة، يتيح نشر الوظائف ومتابعة المشاريع بمرونة.
Malt
malt.com
Malt هو سوق يربط المستقلين بالشركات في أوروبا، مما يسهل التوظيف والتعاون وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker هو تطبيق يربط الأفراد والشركات بمهنيين محليين لإكمال المهام، مثل تجديد المنازل والخدمات الأخرى، مع خيارات دفع آمنة.
Toptal
toptal.com
تطبيق Toptal يربط الشركات بمطورين متمرسين في البرمجة بدون كود أو بجهد بسيط، مما يسهل تطوير منتجات تشغيلية سريعة.
Contra
contra.com
Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Alura Market
alura.io
Alura Market هو تطبيق يدعم بائعي Etsy من خلال تقديم أدوات لتحسين القوائم، إجراء أبحاث السوق، وتحليل المنافسين لتعزيز المبيعات.
Bark.com
bark.com
تطبيق Bark.com يقوم بمراجعة الأعمال المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز مهامك بسرعة.
Comeup
comeup.com
تطبيق Comeup هو منصة خدمات عبر الإنترنت، يمكنك من تصفح الموقع واختيار الخدمة المطلوبة وإجراء الطلب بسهولة.
Arc
arc.dev
تطبيق Arc هو منصة مهنية تتيح للمطورين العثور على وظائف عن بُعد في مكان واحد. يضم الآلاف من وظائف المطورين عن بُعد.
Anytask
anytask.com
AnyTask هو منصة عالمية للعمل الحر تستخدم تقنية البلوكتشين، تسمح للفريلانسرز بالعمل دون الحاجة لحساب مصرفي مع عدم فرض رسوم على البائعين.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius هو تطبيق يتيح للشركات توظيف وإدارة المهن المستقلة بكفاءة باستخدام تكنولوجيا متقدمة لتسهيل匹配 المواهب.
talent.io
talent.io
talent.io هو تطبيق يربط بين محترفي التكنولوجيا والشركات لتسهيل عملية التوظيف، مع دعم للوظائف الدائمة والحرّة، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.
Truelancer
truelancer.com
تطبيق Truelancer يربط بين أصحاب العمل والمستقلين، حيث يمكنهم العثور على فرص عمل في مجالات متنوعة مثل تطوير الويب والتصميم وكتابة المحتوى.
Turing
turing.com
تطبيق Turing يُطور حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للمنظمات التي تتعامل مع بيانات معقدة لتعزيز الإنتاجية.
Fastwork
fastwork.id
احصل على مستقلين محترفين لمساعدتك في العمل أو الأعمال، أو ابحث عن عمل عبر الإنترنت في موقع فريلانس إندونيسيا.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Crowd هو تطبيق يربط المستخدمين بمصممي CAD ونماذج 3D لتلبية احتياجات التصميم مثل تصميم المنتجات والنماذج الأولية.
Andela
andela.com
Andela هي منصة تربط الشركات بمواهب تقنية عالمية، توفر حلول توظيف مرنة للمطورين والمهنيين في مجال التكنولوجيا.
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess هو منصة تربط الشركات بالكتاب والمحررين لإنشاء وتحرير المحتوى. تساعد في إدارة مشاريع المحتوى وضمان جودته.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote هو تطبيق يتيح للمستقلين بناء شبكات احترافية، التعاون في المشاريع، وإدارة المهام بفاعلية من خلال أدوات إدارة المشاريع المتكاملة.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Flexiple
flexiple.com
فليكسبل هو شبكة تضم أفضل 1% من المطورين والمصممين المستقلين، بأسعار تتراوح بين 30 إلى 100 دولار في الساعة.
notch
notch.financial
Notch هو برنامج لأتمتة حسابات القبض يساعد في إدارة الفواتير والمدفوعات وتحسين التدفق النقدي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain هو تطبيق لتوظيف مدربين وعلامي بيانات AI مؤهلين من أكثر من 110 دولة، مع نظام دفع آمن وسهل للمشاريع في جميع المجالات.
Contently
contently.com
تساعد تطبيق Contently العلامات التجارية على إنشاء وتوزيع محتوى جذاب يشيل القصص ويحقق النتائج من خلال منصة تسويق محتوى متكاملة.
Proxify
proxify.io
يوفر تطبيق Proxify فرصة للمطورين المتميزين حول العالم للعمل عن بُعد مع العملاء لبناء منتجاتهم وتحقيق أهدافهم.
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