بدائل - 365 Data Science

Physics Wallah
pw.live
تطبيق Physics Wallah يوفر موارد تعليمية شاملة للطلاب، بما في ذلك محاضرات، ملاحظات، تقييمات، ودروس تفاعلية للتحضير للامتحانات.
Coursera
coursera.org
Coursera هو تطبيق تعليمي يقدم دورات عبر الإنترنت من جامعات عالمية في مجالات متعددة، مما يتيح للمتعلمين الدراسة في أي وقت ومن أي مكان.
Testbook
testbook.com
تطبيق Testbook يساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات التنافسية مثل SSC و UPSC من خلال اختبارات وهمية ومواد دراسية تفاعلية.
edX
edx.org
تطبيق edX يوفر الوصول إلى 2000 دورة مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم، مع إمكانية اكتساب مهارات جديدة والحصول على شهادات.
Khan Academy
khanacademy.org
أكاديمية خان هي منصة تعليمية تقدم دروسًا مجانية عبر الإنترنت في مواضيع متنوعة، مع تمارين تفاعلية وموارد لدعم المتعلمين.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت لتعليم مهارات البرمجة وعلوم الكمبيوتر، يوفر دورات تفاعلية في عدة لغات برمجة.
DataCamp
datacamp.com
Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Programiz
programiz.pro
برنامج Programiz هو منصة تعليمية للبرمجة تقدم موارد ودروس عملية للمبتدئين والمحترفين في لغات برمجة متعددة.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant هو تطبيق تعليمي يتيح للمستخدمين استكشاف الرياضيات والعلوم والبرمجة من خلال محتوى تفاعلي وألعاب وتمارين لحل المشكلات.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.
Preply
preply.com
تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
Udacity
udacity.com
Udacity هو تطبيق تعليمي يقدم دورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويهدف لتزويد المستخدمين بمهارات عملية.
BYJU'S
byjus.com
تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.
Scrimba
scrimba.com
Scrimba هي منصة تفاعلية لتعليم الترميز، تجمع بين دروس الفيديو ومحرر التعليمات البرمجية، وتقدم دورات في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي.
Chegg
chegg.com
Chegg هو تطبيق تعليمي يوفر خدمات مثل استئجار الكتب المدرسية، حلول للكتب، دروس خصوصية، وأدوات لمساعدة الطلاب في تعليمهم.
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat هو مزود تدريب مهني عبر الإنترنت في مجالات البيانات الكبيرة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
Educative
educative.io
Educative هو تطبيق تعليمي يساعد المستخدمين على تطوير مهارات البرمجة من خلال بيئات تفاعلية وتجارب عملية.
Platzi
platzi.com
Platzi هي منصة تعليمية تقدم دورات عبر الإنترنت في البرمجة، التصميم، التسويق، والأعمال لتلبي احتياجات سوق العمل في أمريكا اللاتينية.
SkillUp
simplilearn.com
تطبيق SkillUp يقدم موارد تعليمية واستراتيجيات مخصصة تنظم المناهج الدراسية المعتمدة على السحابة لتحسين تطور المؤسسات.
CFI
corporatefinanceinstitute.com
تطبيق CFI يوفر موارد تعليمية شاملة في التمويل والمصارف، بما في ذلك دورات وأدوات للنمذجة المالية ودعم اتخاذ القرار.
upGrad
upgrad.com
تطبيق upGrad يقدم دورات تعليمية عبر الإنترنت وشهادات في مجالات مثل علوم البيانات والتسويق الرقمي بالتعاون مع جامعات عالمية.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
Dataquest
dataquest.io
تطبيق Dataquest يوفر دورات عملية في البيانات والذكاء الاصطناعي مع مشاريع وتقييمات لمساعدة الفرق في تطوير مهاراتهم بسرعة وفعالية.
Forage
theforage.com
تطبيق Forage يوفر محاكات وظائف للطلاب تعكس واقع العمل، مما يساعدهم على اكتساب مهارات مهنية وثقة، ويعزز فرص الوصول للوظائف المبكرة.
FutureLearn
futurelearn.com
FutureLearn هو تطبيق تعليمي يتيح للمتعلمين الوصول إلى دورات عبر الإنترنت من جامعات مرموقة لتعزيز مهاراتهم في مجالات مختلفة.
Frontend Masters
frontendmasters.com
Frontend Masters هي منصة تعليمية عبر الإنترنت لتعزيز مهارات تطوير الواجهة الأمامية، تقدم محتوى شامل من دورات فيديو وورش عمل ومشاريع عملية.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud هي منصة تعليمية تفاعلية لتدريب تكنولوجيا المعلومات و DevOps، تقدم دورات تدريبية ومختبرات عملية لتطوير المهارات التقنية.
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