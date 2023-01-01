替代項 - Zoho Contracts

SpringCM

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SpringCM 是一個安全的雲端平台，可跨桌面、行動和 Salesforce 等合作夥伴應用程式管理銷售合約和所有類型的文件。 SpringCM 透過先進的工作流程管理整個合約生命週期，自動執行手動任務和複雜流程。 SpringCM 建立在自己的雲端基礎設施平台之上，是一個注重效能、可用性和安全性的內容交付網路。其公司總部位於伊利諾州芝加哥。 2016 年，SpringCM 在舊金山和倫敦開設了兩個新辦事處，並於 2018 年在布加勒斯特開設了辦事處。它在合約管理領域獲得了所有 Salesforce AppExchange 合作夥伴中最多 5 顆星的評價。2018 年 7 月 31 日，Do...