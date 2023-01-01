替代項 - Zoho Contracts
SpringCM
springcm.com
SpringCM 是一個安全的雲端平台，可跨桌面、行動和 Salesforce 等合作夥伴應用程式管理銷售合約和所有類型的文件。 SpringCM 透過先進的工作流程管理整個合約生命週期，自動執行手動任務和複雜流程。 SpringCM 建立在自己的雲端基礎設施平台之上，是一個注重效能、可用性和安全性的內容交付網路。其公司總部位於伊利諾州芝加哥。 2016 年，SpringCM 在舊金山和倫敦開設了兩個新辦事處，並於 2018 年在布加勒斯特開設了辦事處。它在合約管理領域獲得了所有 Salesforce AppExchange 合作夥伴中最多 5 顆星的評價。2018 年 7 月 31 日，Do...
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely 是一款合約生命週期管理軟體，可協助法律部門專注於真正重要的工作。透過自動化合約起草、審批工作流程、電子簽名、智慧歸檔和監控，Precisely 使法律能夠為其組織帶來結構和真正的商業價值。我們以企業為中心的功能包括複雜的合約自動化和生成，讓您可以設定複雜的審批工作流程、發送合約以供審核和電子簽名，並將所有合約存檔在一處。恰恰成為您唯一的事實來源。我們的解決方案受到法律界的信賴，並受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航運中心等業務團隊的喜愛。
Contractify
contractify.io
用於線上電子簽署、管理和自動化所有合約的合約管理軟體。 Contractify 使團隊能夠在線上協作。