替代項 - Zangerine

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。

Xero

Xero

xero.com

Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho庫存是一款專為中小型企業設計的庫存管理軟件，提供實時庫存追蹤、訂單履行和倉庫管理功能。

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility 是一款電子商務自動化軟體，可將多個銷售渠道的數據與會計系統連接，簡化庫存管理和財務報告。

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone是一個無代碼商業應用平台，使用者可輕鬆創建應用程序以自動化流程、協作項目並管理數據。

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo是一款免費的運輸管理軟體，提供訂單處理、庫存管理及多通道銷售支持，並自動選擇最佳運費。

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport 是一個全球物流平台，提供航空、海運、鐵路和卡車貨運服務，幫助企業管理供應鏈和降低成本。

weclapp

weclapp

weclapp.com

Weclapp是一款雲端CRM和ERP軟體，專為中小企業設計，便於管理客戶、項目、發票等業務流程。

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

流入庫存是一款庫存管理軟件，幫助中小型企業追蹤和管理庫存，支持條形碼掃描、多站點、銷售與報告功能。

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks是一款友好的會計軟體，幫助小型企業和自由工作者簡化帳單及財務管理，提供自定義發票範本和在線付款收款功能。

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7是一款綜合庫存管理軟件，幫助企業進行庫存、製造、銷售和報告的管理和自動化，支持多渠道整合。

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo是一個基於雲的運輸管理系統，專為供應鏈設計，連接托運人和物流服務商，提高運營效率和可見性。

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure是一款雲端採購軟體，幫助企業管理電子拍賣、投標收集、請求批准及訂單追蹤等流程。

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy是一款雲端自助生產計劃軟件，適用於小型製造商，涵蓋生產計劃、CRM、採購等模組。

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl是一個雲端零售管理系統，集成庫存管理、訂單履行和財務管理，幫助企業簡化多渠道業務運營。

Stord

Stord

stord.com

Stord是一個雲端供應鏈平台，提供物流、倉儲及運輸管理工具，幫助企業優化訂單履行與供應鏈流程。

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero是一款庫存管理應用程序，幫助用戶有效追蹤和管理庫存，提供低庫存警報及條形碼掃描功能，以提高庫存監控效率。

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks是一個綜合平台，幫助零售商管理訂單、庫存和銷售渠道，並提供自動化和分析功能以提升運作效率。

Angaza

Angaza

angaza.com

Angaza是一個供應鏈解決方案，用於分銷太陽能系統、水泵和清潔爐具等產品，支援按使用付費模式和數據分析。

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder是一款網頁庫存管理軟件，幫助企業實時管理客戶賬戶、採購訂單及發票，並支持與第三方系統整合。

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales是一個雲端SaaS平台，自動化線上商店的電子商務活動，支援多渠道銷售，簡化產品上架和訂單管理，並實現實時庫存同步。

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA是一個雲端SaaS平台，幫助製造商減少庫存、預防短缺，並優化供應鏈操作。

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller是一個多渠道庫存和訂單管理平台，支持在Walmart、eBay、Amazon等多個電商平台上進行銷售，簡化電子商務運營。

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ 是一款簡單的商業工具，幫助品牌集中管理庫存及多個電商和批發銷售渠道，優化訂單和庫存管理。

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