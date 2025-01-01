替代項 - Zangerine

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。
Xero
xero.com
Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho庫存是一款專為中小型企業設計的庫存管理軟件，提供實時庫存追蹤、訂單履行和倉庫管理功能。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。
ShipBob
shipbob.com
ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。
Webgility
webgility.com
Webgility 是一款電子商務自動化軟體，可將多個銷售渠道的數據與會計系統連接，簡化庫存管理和財務報告。
Kintone
kintone.com
Kintone是一個無代碼商業應用平台，使用者可輕鬆創建應用程序以自動化流程、協作項目並管理數據。
Veeqo
veeqo.com
Veeqo是一款免費的運輸管理軟體，提供訂單處理、庫存管理及多通道銷售支持，並自動選擇最佳運費。
Flexport
flexport.com
Flexport 是一個全球物流平台，提供航空、海運、鐵路和卡車貨運服務，幫助企業管理供應鏈和降低成本。
weclapp
weclapp.com
Weclapp是一款雲端CRM和ERP軟體，專為中小企業設計，便於管理客戶、項目、發票等業務流程。
inFlow Inventory
inflowinventory.com
流入庫存是一款庫存管理軟件，幫助中小型企業追蹤和管理庫存，支持條形碼掃描、多站點、銷售與報告功能。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks是一款友好的會計軟體，幫助小型企業和自由工作者簡化帳單及財務管理，提供自定義發票範本和在線付款收款功能。
Cin7
cin7.com
Cin7是一款綜合庫存管理軟件，幫助企業進行庫存、製造、銷售和報告的管理和自動化，支持多渠道整合。
Turvo
turvo.com
Turvo是一個基於雲的運輸管理系統，專為供應鏈設計，連接托運人和物流服務商，提高運營效率和可見性。
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure是一款雲端採購軟體，幫助企業管理電子拍賣、投標收集、請求批准及訂單追蹤等流程。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy是一款雲端自助生產計劃軟件，適用於小型製造商，涵蓋生產計劃、CRM、採購等模組。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl是一個雲端零售管理系統，集成庫存管理、訂單履行和財務管理，幫助企業簡化多渠道業務運營。
Stord
stord.com
Stord是一個雲端供應鏈平台，提供物流、倉儲及運輸管理工具，幫助企業優化訂單履行與供應鏈流程。
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero是一款庫存管理應用程序，幫助用戶有效追蹤和管理庫存，提供低庫存警報及條形碼掃描功能，以提高庫存監控效率。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks是一個綜合平台，幫助零售商管理訂單、庫存和銷售渠道，並提供自動化和分析功能以提升運作效率。
Angaza
angaza.com
Angaza是一個供應鏈解決方案，用於分銷太陽能系統、水泵和清潔爐具等產品，支援按使用付費模式和數據分析。
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder是一款網頁庫存管理軟件，幫助企業實時管理客戶賬戶、採購訂單及發票，並支持與第三方系統整合。
easySales
easy-sales.com
easySales是一個雲端SaaS平台，自動化線上商店的電子商務活動，支援多渠道銷售，簡化產品上架和訂單管理，並實現實時庫存同步。
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA是一個雲端SaaS平台，幫助製造商減少庫存、預防短缺，並優化供應鏈操作。
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller是一個多渠道庫存和訂單管理平台，支持在Walmart、eBay、Amazon等多個電商平台上進行銷售，簡化電子商務運營。
Epicor
epicor.com
Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一款簡單的商業工具，幫助品牌集中管理庫存及多個電商和批發銷售渠道，優化訂單和庫存管理。