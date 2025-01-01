替代項 - YunoJuno

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr是一個在線市場，連接自由職業者與客戶，提供各種專業服務，支持用戶發布工作以獲得所需人才。

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork是一個自由職業者與企業連接的平台，提供各種遠程工作機會和專業服務，支持全球客戶。

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。

Square

Square

squareup.com

Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer是一個平台，連結自由職業者與雇主，便於尋找和招聘各類專業人才，如網頁開發和設計。

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble是一個設計師展示作品、獲得靈感、反饋及找工作的平臺，讓使用者能夠連接全球設計師社群。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。

Deel

Deel

deel.com

Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp是一個全面的支出管理平台，幫助企業自動化財務運營，管理信用卡、費用報告及供應商賬單。

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour是一個平臺，連結企業與全球自由職業者，讓用戶可以免費發布工作並尋找專業人才。

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio是一個免費的供應商付款工具，簡化企業應付帳款流程，可通過銀行轉帳或信用卡支付賬單。

Remote

Remote

remote.com

Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。

Malt

Malt

malt.com

麥芽是一個連接自由職業者與企業的平台，提供技能展示、項目管理工具及安全支付系統。

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker 是一個在澳洲的線上平台，連結需要服務的人與提供服務的專業人士，用戶可發佈任務並接收報價。

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation是一個將企業與熟練技術人員連接的實體服務市場，提供工作訂單管理和及時溝通的功能。

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal 是一個連接企業與頂尖無代碼和低代碼開發者的平台，可在48小時內建立聯繫，並提供無風險的試用。

Contra

Contra

contra.com

Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。

Alura Market

Alura Market

alura.io

Alura Market是為Etsy賣家提供自由職業服務的市場，幫助他們優化清單、提高商店可見性和銷售效率。

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com 評價當地商家，幫助用戶快速找到合適的專業人士，以完成所需的工作。

Comeup

Comeup

comeup.com

Comeup 是一個 100% 在線的服務平台，成立於2013年。用戶可以瀏覽、選擇合適的服務並輕鬆下單。

Arc

Arc

arc.dev

Arc 是一個遠程職業平台，幫助開發者在任何地方建立職業生涯，並提供大量遠程開發工作機會。

Anytask

Anytask

anytask.com

Anytask是一個全球自由職業市場，利用區塊鏈付款技術，讓自由工作者無需銀行賬戶並免收手續費，提供各類服務。

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius是一個自由職業招聘及管理平台，利用AI技術快速尋找和管理人才，提供自動化的工作流程和篩選工具。

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp是一個為創始人打造的現代工資、合規及福利平台，自動化處理所有州稅登記和合規事宜，免去登入政府網站的麻煩。

talent.io

talent.io

talent.io

talent.io 是一個連接技術人才與公司雇主的平台，提供工作機會發布、招聘管理和簡歷提交功能，支持尋找全職和自由職業工作。

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer是一個線上自由職業平台，讓雇主尋找專業人士，自由職業者可以尋找工作並發布項目，支持各種職業領域。

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