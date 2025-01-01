替代項 - YunoJuno

Fiverr
fiverr.com
Fiverr是一個在線市場，連接自由職業者與客戶，提供各種專業服務，支持用戶發布工作以獲得所需人才。
Upwork
upwork.com
Upwork是一個自由職業者與企業連接的平台，提供各種遠程工作機會和專業服務，支持全球客戶。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。
Square
squareup.com
Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。
Freelancer
freelancer.com
Freelancer是一個平台，連結自由職業者與雇主，便於尋找和招聘各類專業人才，如網頁開發和設計。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble是一個設計師展示作品、獲得靈感、反饋及找工作的平臺，讓使用者能夠連接全球設計師社群。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Ramp
ramp.com
Ramp是一個全面的支出管理平台，幫助企業自動化財務運營，管理信用卡、費用報告及供應商賬單。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour是一個平臺，連結企業與全球自由職業者，讓用戶可以免費發布工作並尋找專業人才。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Melio
meliopayments.com
Melio是一個免費的供應商付款工具，簡化企業應付帳款流程，可通過銀行轉帳或信用卡支付賬單。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Malt
malt.com
麥芽是一個連接自由職業者與企業的平台，提供技能展示、項目管理工具及安全支付系統。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker 是一個在澳洲的線上平台，連結需要服務的人與提供服務的專業人士，用戶可發佈任務並接收報價。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation是一個將企業與熟練技術人員連接的實體服務市場，提供工作訂單管理和及時溝通的功能。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個連接企業與頂尖無代碼和低代碼開發者的平台，可在48小時內建立聯繫，並提供無風險的試用。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Alura Market
alura.io
Alura Market是為Etsy賣家提供自由職業服務的市場，幫助他們優化清單、提高商店可見性和銷售效率。
Bark.com
bark.com
Bark.com 評價當地商家，幫助用戶快速找到合適的專業人士，以完成所需的工作。
Comeup
comeup.com
Comeup 是一個 100% 在線的服務平台，成立於2013年。用戶可以瀏覽、選擇合適的服務並輕鬆下單。
Arc
arc.dev
Arc 是一個遠程職業平台，幫助開發者在任何地方建立職業生涯，並提供大量遠程開發工作機會。
Anytask
anytask.com
Anytask是一個全球自由職業市場，利用區塊鏈付款技術，讓自由工作者無需銀行賬戶並免收手續費，提供各類服務。
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius是一個自由職業招聘及管理平台，利用AI技術快速尋找和管理人才，提供自動化的工作流程和篩選工具。
Warp
joinwarp.com
Warp是一個為創始人打造的現代工資、合規及福利平台，自動化處理所有州稅登記和合規事宜，免去登入政府網站的麻煩。
talent.io
talent.io
talent.io 是一個連接技術人才與公司雇主的平台，提供工作機會發布、招聘管理和簡歷提交功能，支持尋找全職和自由職業工作。
Truelancer
truelancer.com
Truelancer是一個線上自由職業平台，讓雇主尋找專業人士，自由職業者可以尋找工作並發布項目，支持各種職業領域。