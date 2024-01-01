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Xserver（エkkusサーバー）是一家著名的日本網站託管公司，提供全面的託管服務、網域註冊和相關解決方案。它滿足各種規模的個人、企業和組織的需求，提供可靠且功能豐富的託管套餐，以滿足不同的需求。 * 虛擬主機：Xserver 提供各種虛擬主機計劃，包括共享主機、VPS（虛擬專用伺服器）主機和專用伺服器主機。這些計劃旨在適應不同級別的網站流量、資源需求和技術能力。 * 域名註冊：該平台允許用戶註冊和管理域名，提供多種域名擴展選擇（.com、.jp、.net、.org 等）和域名管理工具，幫助用戶保護其線上身分。 * 網站建立器：Xserver 提供易於使用的網站建立器，使用戶能夠建立具有專業外觀的網站，而無需高級技術技能。該建構器包括可自訂的模板、拖放功能和內建 SEO 工具。 * WordPress 託管：Xserver 提供針對 WordPress 網站優化的專門託管計劃，提供一鍵式 WordPress 安裝、自動更新以及針對 WordPress 平台量身定制的增強安全措施等功能。 * 電子商務解決方案：Xserver 提供電子商務託管包，並與 WooCommerce 和 Magento 等流行電子商務平台集成，使用戶能夠輕鬆建立和管理線上商店。 * 電子郵件託管：該平台提供電子郵件託管服務，包括可自訂的電子郵件地址、反垃圾郵件保護和網路郵件訪問，使用戶能夠與客戶和利害關係人進行有效溝通。 * SSL 憑證：Xserver 提供 SSL 憑證來保護網站安全並保護透過網際網路傳輸的敏感資料。 SSL 憑證有助於與網站訪客建立信任並提高搜尋引擎排名。 * 客戶支援：Xserver 提供日語客戶支持，透過電話、電子郵件和即時聊天向用戶提供協助和技術支援。他們還提供文件、教學和知識庫文章，幫助使用者解決問題並了解更多關於託管相關主題的資訊。 Xserver 是日本可靠且值得信賴的網站寄存供應商，提供廣泛的託管服務和解決方案，幫助個人和企業建立和維持強大的線上形象。

網站： xserver.ne.jp

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