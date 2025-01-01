替代項 - wrap

Vimeo
vimeo.com
Vimeo是一個視頻託管和分享平台，提供高畫質視頻、編輯工具和流媒體服務，適合專業和業餘內容創建者。
VEED
veed.io
VEED是一款多功能視頻編輯平台，提供錄製、編輯、字幕生成和AI工具，幫助用戶快速創建專業視頻。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 是一個在線平台，用於錄製高質量播客和視頻，具備遠程協作、AI輔助編輯和雲儲存功能，適合各類用戶使用。
Loom
loom.com
Loom是一款視頻通信平台，用於異步工作，允許用戶錄製、分享以及互動視頻，適合進行協作和培訓。
Descript
descript.com
Descript是一款簡單易用的視頻編輯工具，使用AI技術，支持文字編輯、轉錄和實時協作，適合各類內容創建者。
Screenapp
screenapp.io
ScreenApp是一款線上螢幕錄影工具，具備錄製、轉錄、摘要以及筆記功能，幫助用戶記錄會議和工作流程。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle是一款AI驅動的音頻和視頻創作平台，幫助播客製作者錄製、編輯和分發高質量的播客。
Scribe
scribehow.com
Scribe是一款AI工具，自動將流程轉換為逐步的視覺指南，生成包含截圖和指示的指南，便於文檔及分享。
Zight
zight.com
Zight是一款多功能的屏幕錄製和視覺內容共享工具，支持錄製屏幕、GIF和註釋，適用於團隊內外的溝通。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
Droplr
droplr.com
Droplr是一款提供屏幕截圖和錄影的工具，支持雲存儲與共享鏈接，增強團隊協作與溝通。
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero是一款免費應用程式，可截取螢幕截圖並註釋圖像、PDF和網站，支持多平台使用。
Screencastify
screencastify.com
Screencastify是Chrome的屏幕錄製擴展，允許用戶錄製、編輯和分享視頻，適合創建教學內容。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa是一個綜合的多媒體託管平台，支援視頻、圖片及音頻的管理和分享，適用於行銷、教育和內容創作者。
Tango
tango.us
Tango 是一款數位導入平台，用於快速創建軟體培訓教程和提示，幫助員工使用業務應用程序。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal是一款屏幕錄製和視頻編輯工具，適合用戶創建教學視頻、演示和個人項目，支持多平台使用。
Wistia
wistia.com
Wistia是一個視頻營銷平台，用於創建、託管、推廣和分析視頻及網絡研討會，並提供潛在客戶收集和工具集成。
Canvid
canvid.com
Canvid 是一款AI 驅動的螢幕錄影應用程式，能輕鬆錄製專業級螢幕影片，並提供自動縮放、背景自定義及增強音頻清晰度等功能。
VideoSends
videosends.com
VideoSends 是一款螢幕錄影應用，允許用戶錄製特定分頁、應用程式或整個螢幕，並提供自訂品牌、縮圖及網頁嵌入功能。
Claap
claap.io
Claap是一個視頻工作空間，結合了螢幕錄影、會議錄影和視頻維基，幫助團隊更有效地協作和共享知識。
Screendesk
screendesk.io
Screendesk應用程式可讓您請求螢幕錄影或開始實時螢幕共享，無需下載。可與客服系統整合，如Intercom、Zendesk、HelpScout。
Berrycast
berrycast.com
Berrycast是一款屏幕錄製應用，幫助用戶輕鬆錄製和分享屏幕活動，適合製作教程和演示。
Guidde
guidde.com
Guidde 是一個生成式 AI 平台，可幫助團隊快速創建視頻文檔，並輕鬆製作逐步指南。
Consensus
goconsensus.com
Consensus是一個幫助企業自動化演示的平台，提升銷售效率並加速決策過程，減少無效演示。
Vidcast
vidcast.io
Vidcast是一個非同步視頻消息平台，允許用戶錄製視頻並分享鏈接，便於團隊在遠程工作中進行溝通和協作。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款 AI 驅動的視頻會議和會議工具，提供會議摘要、實時轉錄及管理功能，幫助團隊提高協作效率。
Piktostory
piktochart.com
Piktostory是一個視頻編輯應用，幫助用戶將長視頻轉換為短片段，簡化內容重新利用和共享的過程。
Weet
weet.co
Weet是一款AI驅動的視頻教學創建工具，簡單易用，可快速製作專業影片，並支持與Slack和Microsoft Teams集成。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard是一個視頻銷售和行銷解決方案，幫助企業創建個性化視頻以增強與客戶的關係，並提升銷售成效。
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare是一個視覺通訊平台，可以快速上傳和分享螢幕錄影、截圖和GIF，支援200多種格式的文件預覽。