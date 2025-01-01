替代項 - WISE

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy是一個在線學習平台，提供超過15萬個課程，供用戶提升職業技能，學習可離線訪問，支持學生與講師的互動。

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google教室是一款免費的數字學習平台，簡化教師與學生之間的作業創建、分發和評分過程，並促進溝通與協作。

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi是一個綜合平台，幫助創作者和企業家建立和管理在線業務，如課程、社區和會員訂閱。

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Great Learning應用程式提供免費的在線課程，幫助專業人士和學生學習需求技能以實現職業成功。

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp是一個在線學習平台，提供數據和人工智能的互動課程，幫助學習者提升數據技能和實務經驗。

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare是一個在線學習平台，提供創意相關的視頻課程，支持按需學習和項目導向的實作，促進用戶的技能提升。

Preply

Preply

preply.com

Preply App 提供一對一的在線語言學習課程，讓用戶選擇合適的導師並根據需求靈活學習。

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks是幫助創作者和企業建立、管理及貨幣化在線社區的平台，提供課程、會員和商務功能。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable是一個在線課程創建平台，幫助用戶建立和管理課程，並提供互動功能和市場行銷工具。

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik是一個線上教育平台，提供多樣的課程和互動學習，適合不同技能水平的學習者，支持自主學習和實踐應用。

Cengage

Cengage

cengage.com

Cengage應用程序提供全面的教育工具，讓學生在移動設備上訪問課程材料、創建筆記並提高學習經驗。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo是一款教育工具，促進教師、家長與學生之間的溝通與行為管理，支持積極的學習環境。

its learning

its learning

itslearning.com

itslearning是一個在線學習平台，幫助教育工作者管理課程、追蹤學生進展，並提供個性化學習路徑和互動工具。

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific是一個創建和管理在線課程及社區的平台，支持多種內容格式，並提供跟踪學生進度的工具。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS是一款雲端學習管理系統，用於創建和管理在線培訓，支持多種內容格式和學習方式，並提供強大的分析功能。

Nas.io

Nas.io

nas.io

Nas.io是一款專為社群導向業務設計的應用程式，提供會員制度、數位產品、有償活動等功能。

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentral是一個安全的線上培訓平台，幫助培訓師管理客戶關係和培訓計劃，提供協作工具和文件存儲功能。

Varsity Tutors

Varsity Tutors

varsitytutors.com

Varsity Tutors 是一個提供個人化輔導和課程的平台，涵蓋3000多個學科，連接學生與經驗豐富的教師。

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie是一款數位學習平台，讓教師能輕鬆分發作業、提供反饋，並促進課堂合作，適用於各種學習能力的學生。

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

教育完美是一個個性化的線上學習平台，提供工具以支持教育者和學生，幫助跟踪學生成績並提供即時反饋。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash是一個強大的WordPress學習管理系統，使用戶能夠輕鬆創建、管理和銷售在線課程。

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning是協作學習管理系統，讓企業通過內部專家促進員工和合作夥伴的技能提升與學習。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。

edunation

edunation

edu-nation.net

Edunation 是一個K-12學習平台，提供視頻內容、互動材料和實時教程，幫助學生、教師與家長有效管理學習體驗。

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