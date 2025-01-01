替代項 - WISE

Udemy
udemy.com
Udemy是一個在線學習平台，提供超過15萬個課程，供用戶提升職業技能，學習可離線訪問，支持學生與講師的互動。
Google Classroom
edu.google.com
Google教室是一款免費的數字學習平台，簡化教師與學生之間的作業創建、分發和評分過程，並促進溝通與協作。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一個綜合平台，幫助創作者和企業家建立和管理在線業務，如課程、社區和會員訂閱。
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learning應用程式提供免費的在線課程，幫助專業人士和學生學習需求技能以實現職業成功。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一個在線學習平台，提供數據和人工智能的互動課程，幫助學習者提升數據技能和實務經驗。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一個在線學習平台，提供創意相關的視頻課程，支持按需學習和項目導向的實作，促進用戶的技能提升。
Preply
preply.com
Preply App 提供一對一的在線語言學習課程，讓用戶選擇合適的導師並根據需求靈活學習。
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks是幫助創作者和企業建立、管理及貨幣化在線社區的平台，提供課程、會員和商務功能。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
Teachable
teachable.com
Teachable是一個在線課程創建平台，幫助用戶建立和管理課程，並提供互動功能和市場行銷工具。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。
Stepik
stepik.org
Stepik是一個線上教育平台，提供多樣的課程和互動學習，適合不同技能水平的學習者，支持自主學習和實踐應用。
Cengage
cengage.com
Cengage應用程序提供全面的教育工具，讓學生在移動設備上訪問課程材料、創建筆記並提高學習經驗。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo是一款教育工具，促進教師、家長與學生之間的溝通與行為管理，支持積極的學習環境。
its learning
itslearning.com
itslearning是一個在線學習平台，幫助教育工作者管理課程、追蹤學生進展，並提供個性化學習路徑和互動工具。
Thinkific
thinkific.com
Thinkific是一個創建和管理在線課程及社區的平台，支持多種內容格式，並提供跟踪學生進度的工具。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款雲端學習管理系統，用於創建和管理在線培訓，支持多種內容格式和學習方式，並提供強大的分析功能。
Nas.io
nas.io
Nas.io是一款專為社群導向業務設計的應用程式，提供會員制度、數位產品、有償活動等功能。
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral是一個安全的線上培訓平台，幫助培訓師管理客戶關係和培訓計劃，提供協作工具和文件存儲功能。
Varsity Tutors
varsitytutors.com
Varsity Tutors 是一個提供個人化輔導和課程的平台，涵蓋3000多個學科，連接學生與經驗豐富的教師。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款數位學習平台，讓教師能輕鬆分發作業、提供反饋，並促進課堂合作，適用於各種學習能力的學生。
Education Perfect
educationperfect.com
教育完美是一個個性化的線上學習平台，提供工具以支持教育者和學生，幫助跟踪學生成績並提供即時反饋。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一個強大的WordPress學習管理系統，使用戶能夠輕鬆創建、管理和銷售在線課程。
360Learning
360learning.com
360Learning是協作學習管理系統，讓企業通過內部專家促進員工和合作夥伴的技能提升與學習。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。
edunation
edu-nation.net
Edunation 是一個K-12學習平台，提供視頻內容、互動材料和實時教程，幫助學生、教師與家長有效管理學習體驗。