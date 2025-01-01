替代項 - Vuemastery

Physics Wallah
pw.live
物理瓦拉是一個教育平台，提供針對各種競爭考試的學習資源，包括視頻講座和互動課程，以助學生準備考試。
Coursera
coursera.org
Coursera是一個在線學習平台，提供各種高品質課程、證書和學位，學習者可自行安排學習進度。
Testbook
testbook.com
Testbook是一款考試準備應用，提供模擬測試、現場教學和互動學習工具，幫助學生準備各類競爭性和政府工作考試。
edX
edx.org
edX是一個在線學習平台，提供來自全球140所機構的2000多個免費課程，幫助用戶獲得新技能和證書。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗學院應用提供免費的在線教育資源，包括視頻課程、互動練習及測驗，支持自定義學習計劃，適合各年齡層學習者。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn學習是一個在線學習平台，提供超過21,000個課程，幫助用戶提升商業、技術和創意技能，支持個人及團隊學習。
Codecademy
codecademy.com
Codecademy是一個在線學習平台，提供編碼和計算機科學的課程，支持學習者增強技術技能，適合各種經驗水平的用戶。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一個在線學習平台，提供數據和人工智能的互動課程，幫助學習者提升數據技能和實務經驗。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一個為程式設計師打造的學習平台，提供結構化的編程教學和實用練習，支持多種程式語言和框架的學習。
Brilliant
brilliant.org
Brilliant是一個教育應用，通過互動課程和練習來幫助用戶學習數學、科學和編程，提升批判性思維和解決問題的能力。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一個在線學習平台，提供創意相關的視頻課程，支持按需學習和項目導向的實作，促進用戶的技能提升。
Preply
preply.com
Preply App 提供一對一的在線語言學習課程，讓用戶選擇合適的導師並根據需求靈活學習。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning是一個數字學習平台，提供書籍、視頻和專家資源，涵蓋多種技術和專業發展主題。
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight是一個學習平台，提供技術課程和評估，幫助用戶提升IT、人工智能、雲計算等領域的技能。
Hack The Box
hackthebox.com
黑客盒子是一個在線平台，幫助網絡安全愛好者練習滲透測試和道德黑客技能，提供各種虛擬挑戰和社區支持。
Udacity
udacity.com
Udacity是一個在線學習平台，提供數據科學、機器學習、人工智能等領域的課程，幫助用戶掌握實用技能以滿足市場需求。
BYJU'S
byjus.com
BYJU’S是一個線上學習應用程序，透過視頻課程和個性化指導，幫助學生深入學習與理解各種概念。
Scrimba
scrimba.com
Scrimba 是一個互動編碼平台，結合課程與代碼編輯器，使用戶能夠實時編輯代碼學習多種編程語言和技能。
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy是數位科技教育平台，提供線上課程和資源，幫助學習者提高知識和技能，並支持教師教學。
Chegg
chegg.com
Chegg是一個教育平台，提供數位和實體教科書租賃、解決方案、線上輔導及其他學生服務，幫助學生滿足學術需求。
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat是一個全球範圍內的在線專業培訓平台，提供有關大數據、數據科學、人工智慧等技術的課程和資源。
Educative
educative.io
教育是一個互動學習平台，幫助用戶發展編程技能，提供實用的課程和即時回饋。適合各種技能水平的學習者。
Platzi
platzi.com
Platzi是一個提供專業在線課程的教育平台，涵蓋編程、設計、營銷等領域，旨在幫助用戶獲得實用技能。
365 Data Science
365datascience.com
365數據科學提供線上課程和證書，幫助用戶學習數據科學技能，包括Excel、Python、R及數據分析等。
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online 提供量身打造的雲端教育課程，協助組織在未來十年內成長，包括課程規劃、內容和分析。
CFI
corporatefinanceinstitute.com
CFI應用程序提供財務專業人士所需的課程、工具和資源，以提升財務建模與分析能力，支持職業發展。
upGrad
upgrad.com
upGrad是一個在線學習平台，提供數據科學、數位行銷等領域的學位課程與證書，與全球知名大學合作。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。