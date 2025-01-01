替代項 - Voyse

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn招聘人員應用程式幫助用戶隨時隨地管理招聘過程，快速聯繫候選人，搜索合適人才，並管理候選管道。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。

Personio

Personio

personio.de

Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

芝麻人力資源是一款人力資源管理應用，旨在簡化和自動化人力資源流程，提高數據準確性，管理員工信息並支持策略規劃。

Factorial

Factorial

factorialhr.com

階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

BrightMove是一款雲端招聘管理軟件，專為優化和自定義招聘流程而設計，適合各類招聘機構使用。

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor是一款雲端招聘軟體，簡化招聘流程，提升候選人體驗，提供職位管理、匿名招聘及分析工具。

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn是一款招聘平台，結合申請人跟踪系統和客戶關係管理工具，簡化招聘流程並提升招聘效率。

GoHire

GoHire

gohire.io

GoHire是一個招聘平台，可簡化招聘過程，管理職位、候選人和面試，並支持團隊協作與候選人評估。

Built In

Built In

builtin.com

內置是一個連結專業人士與科技行業工作機會的平台，提供求職、行業新聞及資源，使求職者更容易找到合適的工作。

HROne

HROne

hrone.cloud

HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai 是一個基於 AI 的人力資源管理平台，幫助企業有效地管理人才和招聘流程，提高員工留任率，並實時追蹤目標。

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream 是一款專注於時薪勞動力的 HR、工資和招聘平台，幫助企業主簡化人力資源管理和招聘流程。

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