替代項 - Vee Volunteers

Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang是一款捐助者管理軟體，幫助非營利組織提高籌款效率和捐贈者互動。
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl是一個為非營利組織和贈款撰寫者提供的贈款管理平台，幫助用戶發現、研究和追蹤贈款機會。
Submittable
submittable.com
提交是一個綜合平台，用於簡化贈款管理、志願者協調和公司社會責任計劃，幫助組織有效管理和報告影響。
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants是一個全球贈款管理平台，幫助中小型贈款者有效接受和管理贈款申請，簡化流程，提高資金運作效率。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect是一個在線平台，用於管理獎學金、贈款和獎勵的申請、提交和選擇接收者的工具。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款為非營利組織設計的CRM解決方案，提供籌款、活動管理和報告工具，支持贈款管理和數據管理。
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble應用程式簡化補助管理，提供AI驅動的預算、報告和操作分析，支持自動化解決方案和整合。
Evalato
evalato.com
Evalato是一款獎項管理軟體，簡化應用收集及評估流程，適用於競賽和獎項計劃，支持多語言和多種貨幣，並可與多種應用整合。
Giveffect
giveffect.com
Giveffect 是一個專為非營利組織設計的綜合軟件平台，提供籌款、活動管理、志願者管理及捐助者管理等功能。
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod是一個非營利管理平台，集成會計、資助者管理、電子郵件營銷等功能，幫助組織簡化運營。
Keela
keela.co
Keela是一款專為非營利組織設計的CRM軟件，幫助管理籌款工作和捐助者關係，簡化操作並提高效率。
Untap
untapcompete.com
Untap是一個管理創新和人才發掘的平台，支持開放創新挑戰、黑客松和社區活動，提供靈活的程式管理和數據分析功能。
Optimy
optimy.com
Optimy是一個全方位的社會影響平台，簡化了撥款管理，幫助用戶有效地跟蹤資金分配並省時自動化重複任務。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds是一款企業社會責任軟體，用於員工捐贈、志願服務及贈款管理，幫助企業提高員工參與及慈善效果。
Charityvest
charityvest.org
CharityVest是一個管理慈善捐款的平台，提供靈活的捐贈選擇，幫助用戶有效追蹤和計劃其慈善活動。
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