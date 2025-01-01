替代項 - Varsity Tutors

Preply
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Preply App 提供一對一的在線語言學習課程，讓用戶選擇合適的導師並根據需求靈活學習。
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo是一款教育工具，促進教師、家長與學生之間的溝通與行為管理，支持積極的學習環境。
LRNKEY
lrnkey.com
Lrnkey是一個在線輔導平台，讓使用者提升新技能並找尋最快的學習方法。現在就預約您的私人課程。
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard 是一個互動白板，適用於企業培訓、在線輔導和教育機構，提供自定義解決方案和用戶認證功能。
WISE
wise.live
WISE是一個線上教學及輔導平台，提供排程、提醒及發票自動化管理，適用於個別和群體課程，簡化導師管理和學生報告。
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go 是一款用於學校管理的應用程式，幫助學習中心跟踪課程安排、費用管理、出勤等，簡化教育管理流程。
TutorOcean
tutorocean.com
TutorOcean 是一個在線輔導平台，連接學生與全球合格導師，提供個性化學習支持，涵蓋多種主題與學習程度.
Tutorful
tutorful.co.uk
Tutorful 是一個提供個性化一對一輔導的教育平台，旨在幫助學生改善學業表現和減輕考試壓力。
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO是一個虛擬教室平台，提供互動工具和教學資源，支援在線教學和課程管理，無需額外軟件。
Practice
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Practice 是一款幫助客戶導向業務簡化排程和履行，並集中客戶活動及工具的應用程式。
Tutor.id
tutor.id
Tutor.id 是一個在線輔導平台，連結學生與各領域的導師，提供靈活的學習安排和有效的溝通工具。
BookNook
booknook.com
BookNook是一款教育應用程序，提供結構化的識字教學與個性化學習體驗，旨在幫助用戶提高閱讀技能。
FavTutor
favtutor.com
FavTutor是一個在線輔導服務平台，將學生與專業導師連接，提供計算機科學和數據科學的指導與即時編程幫助。
Planubo
planubo.com
Planubo是一款在線預訂及客戶管理軟體，幫助專業人士輕鬆設置預訂頁面、收款、安排會議及管理客戶資料。
TutorShell
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TutorShell 是一款雲端輔導管理軟體，方便管理學生、安排課程、增加多位輔導員，並提供三個月的免費試用。
Oases
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Oases 線上是一個管理家教業務的軟體平台，幫助配對家教與學生、排定課程、追蹤學生進度及記錄課程內容。
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