替代項 - Valant

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice是一款綜合電子健康紀錄(EHR)與業務管理解決方案，專為健康與療癒提供者設計，提供預約、帳單和遠程醫療等功能。
Whereby
whereby.com
Whereby是一個基於瀏覽器的視頻會議平台，讓用戶無需下載即可輕鬆創建和加入會議，支持錄製、屏幕共享和自定義品牌體驗。
Doxy.me
doxy.me
doxy.me是一個遠程醫療平台，提供安全的視頻諮詢和培訓功能，支持與電子健康記錄系統整合，方便醫療專業人員管理患者互動。
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib是一個在線預約平台，幫助用戶輕鬆找到和預約醫療專家的服務。
iPlum
iplum.com
iPlum 是一款針對商業專業人士的移動解決方案，提供獨立的電話號碼，包括通話、簡訊和多項功能，並具備企業安全性。
Happify
happify.com
Happify是一款幫助用戶管理壓力與焦慮的應用，透過活動和遊戲促進積極思維與情感韌性。
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD 是一款雲端的醫療辦公室解決方案，結合臨床和業務功能，提供電子健康記錄和實踐管理服務。
IntakeQ
intakeq.com
IntakeQ是一款線上進氣表單及實踐管理軟體，提供電子表單、預約排程及保險帳單管理功能，簡化醫療機構的行政流程。
Spruce Health
sprucehealth.com
Spruce Health是一個醫療溝通平台，簡化患者與醫療提供者之間的聯繫，支持安全訊息、遠程醫療及管理任務。
Tebra
tebra.com
Tebra是一個醫療平台，提供電子健康記錄、醫療計費、遠程醫療和患者參與等工具，旨在簡化獨立醫療實踐的運營。
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes是一款專為心理健康從業人員設計的雲端實踐管理和電子健康記錄軟體，簡化排程、記錄和收費等任務。
Practo
practo.com
實踐是一個醫療平台，提供在線諮詢、處方、藥品訂購、預約和實驗室測試，並有健康信息和客戶支持。
Practice Fusion
practicefusion.com
實踐融合是一款雲端電子健康記錄系統，幫助醫生和患者改善護理流程、數據安全和工作效率。
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD是一個醫療計費和實踐管理應用，幫助用戶管理索賠追蹤、安排約會及提高行政效率。
Weave
getweave.com
Weave 整合一流的電話系統與強大的成長工具，幫助用戶更容易獲得新客戶、加快付款、增加收益與提升生產力。
OhMD
ohmd.com
OhMD是一個患者溝通平台，提供符合HIPAA的短信和聊天功能，簡化醫療機構與患者間的溝通。
Practice Better
practicebetter.io
Practice Better 是一款綜合的實踐管理軟體，幫助健康與保健專業人員有效管理預約、客戶關係和業務運作。
DrChrono
drchrono.com
DrChrono是一個雲端電子健康記錄平台，提供病歷管理、計費、遠程醫療等功能，幫助醫療提供者提升病患護理效率。
Quenza
quenza.com
Quenza 是一款專為心理健康從業人員和教練設計的應用，提供活動作業、評估與在線護理功能，幫助提升客戶參與度和跟踪進度。
Nabla
nabla.com
Nabla是環境AI助手，幫助醫療專業人員簡化臨床文檔和行政任務，改善患者護理並提高操作效率。
TheraNest
theranest.com
TheraNest 是一款專為精神衛生專業人員設計的綜合實踐管理軟件，提供約會管理、計費、文件存儲及遠程醫療等功能。
DeepScribe
deepscribe.ai
DeepScribe是一款AI醫學抄寫員，可實時記錄醫療提供者與患者的對話，自動生成醫療文檔，並與電子健康記錄系統無縫整合。
Jane
jane.app
Jane是一個綜合的健康和醫療實踐管理平台，提供預約、調度、保險管理、病歷記錄及遠程醫療等功能。
Lyra
lyrahealth.com
Lyra是一款提供心理健康支持的應用，幫助用戶管理壓力和焦慮，並連接心理健康服務提供者以獲得必要的幫助。
CentralReach
centralreach.com
CentralReach是一個針對應用行為分析（ABA）和發展障礙護理的電子病歷及臨床管理平台，提供數據收集、調度、計費等功能。
Supanote
supanote.ai
Supanote是一款AI筆記應用，為治療師自動生成進度筆記，支援多種輸入格式，並確保符合HIPAA及其他隱私法規。
Psych Scribe
psych-scribe.com
Psych Scribe 是一款符合HIPAA的應用，透過AI技術實時轉錄治療會話，簡化心理健康專業人員的文檔流程，提升效率及準確性。
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe 是一款電子醫療紀錄平台，專為小型診所和個人醫療從業者設計，簡化病人資料存儲與約診管理，並支援數位處方。
Medesk
medesk.net
Medesk是一款雲端醫療管理軟體，簡化行政任務，支持預約、計費、報告及遠程醫療，提高醫療提供者的效率和患者滿意度。
Clinicea
clinicea.com
Clinicea 是一款全球知名的診所管理平台，支持多種專科，為臨床醫生和醫院門診提供易用的電子病歷管理功能。