替代項 - Urlbox

Gyazo
gyazo.com
Gyazo是一個屏幕截圖和視頻錄製工具，允許用戶快速捕獲並通過鏈接共享內容，方便文檔和協作。
VisualPing
visualping.io
VisualPing 是一個網站監控工具，可追踪網頁變更，並在檢測到變更時發送通知，適用於個人和商業用途。
ApiFlash
apiflash.com
ApiFlash 是一個簡單且強大的截圖 API，可為網站提供高品質的截圖，支持現代網頁功能，並穩定擴展至大量請求。
Screenshotmachine
screenshotmachine.com
Screenshotmachine 是一款用於捕獲網頁截圖的工具，方便網站測試和監控，並支持多種格式與分辨率。
Gemoo
gemoo.com
Gemoo是一款多功能錄製和管理工具，允許用戶錄製螢幕、編輯視頻及圖像，並將其以鏈接形式分享，方便溝通和創作。
Pagescreen
pagescreen.io
Pagescreen是一個整合平台，可自動捕獲和歸檔網頁截圖，並檢測變更，方便用戶監控網站內容更新。
Thum.io
thum.io
Thum.io是一個快速可靠的網站截圖API，使用戶能輕鬆捕獲網頁的實時快照，適合開發人員和企業使用。
My Site Archive
mysitearchive.com
我的網站檔案應用程式捕獲網站快照、下載源代碼，追蹤Google Lighthouse分數及監控DNS記錄，幫助用戶追蹤網站變更。
Capture
capture.page
Capture 是一個多功能服務，提供高品質截圖、生成 PDF、網頁內容抓取和元數據提取的 API，適合開發者使用。
ScreenshotOne
screenshotone.com
ScreenshotOne 是一個供開發者使用的截圖 API，能高效捕捉網頁快照，支持多種格式及自定義選項，並與各種工具良好整合。
MirrorWeb
mirrorweb.com
MirrorWeb是一款統一通訊監控平台，幫助機構滿足SEC、FINRA、FCA及MiFID的記錄保存要求，捕捉各類電子通訊。
Adwallet.io
adwallet.io
Adwallet是一款為出版商和機構設計的工具，能自動生成數位廣告活動的螢幕截圖並整合到一個平台中，支持匯出品牌化的PPT模板。
Stillio
stillio.com
Stillio 自動化定期截圖，方便保存網頁截圖、監控競爭對手及提升 SEO 排名，輕鬆管理網頁檔案。
LaunchBrightly
launchbrightly.com
LaunchBrightly 是一個可靠的產品截圖自動化平台，能自動捕捉和增強產品截圖，並與幫助中心同步，簡化客戶支援工作。
Doppio
doppio.sh
Doppio 是一個 API 服務，能夠將 HTML 轉換為 PDF 或截圖，支持同步和異步渲染，最多每月免費處理 400 份文件。
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch 是一個網站監測工具，能追蹤網站的視覺、內容、源碼和技術變更，提供詳細報告和通知。
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower是一款網站監控應用，可追蹤內容、代碼及圖像的變更，並提供通知和歸檔功能。
Blit
blitapp.com
Blit 是一款網頁應用程式，自動化捕捉和管理網站螢幕截圖，支持定時截圖、組織捕捉、雲端存儲等功能。
Raq.com
raq.com
Raq.com 是一款為私募股權設計的監控應用，提供投資組合、目標和競爭對手的統一信息和全面可見性。
Ad Reform
adreform.com
廣告改革應用程序自動化廣告截圖、創意質量檢查和預覽，幫助用戶優化廣告活動，提高效率和效果。