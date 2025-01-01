替代項 - Upstart

Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com應用程序幫助用戶搜索和比較汽車，提供詳細的車輛列表和歷史報告，方便買賣雙方進行交易。
DealerSocket
dealersocket.com
DealerSocket是一種CRM軟件，幫助經銷商統一管理客戶數據和銷售流程，提升業務運營效率。
Impel
impel.ai
Impel 提供汽車經銷商和市場的數位互動平台，利用 AI 技術提供個性化的客戶體驗並整合各種系統以提高效率。
CDK
cdkglobal.com
CDK Global 提供經銷商軟件解決方案，幫助近 15,000 個經銷商地點提升業務潛力，實現業務整合与協同運作。
LoanStreet
loan-street.com
LoanStreet是一個貸款共享和管理的平台，專為金融機構設計，提高貸款交易的效率及簡化全過程。
Dealer
dealer.com
Dealer.app 是一個針對汽車產業的數位行銷解決方案，提供網站、廣告、數位零售和管理服務的整合平台，幫助客戶提升參與度。
Orbee
orbee.com
Orbee是一款汽車行業的數據管理中間件，幫助經銷商有效管理客戶信息，優化營銷、銷售和服務流程。
Activengage
activengage.com
ActivEngage是一個提供高級對話工具和自動化的平台，幫助企業改善客戶互動和參與。
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo 是一個針對汽車經銷商的即時交流平台，提供聊天、代理管理和AI工具來改善客戶互動和滿意度。
Axe Credit Portal
axefinance.com
AX Credit Portal是一個AI驅動的數字貸款平台，自動化整個信用生命週期，提供KYC、信用評分、承保及貸款服務等功能。
Roopya
roopya.money
Roopya 是一家印度金融科技公司，提供貸款服務平台，幫助金融機構簡化貸款申請和審核流程，並提供分析和自動化功能。
Lendr
joinlendr.com
Lendr是一個全方位的貸款起源與服務平台，專為私人貸款和硬貸款提供，幫助簡化貸款管理和提高效率。
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite是一款雲端解決方案，簡化貸款管理流程，包括貸款發放、服務和信用管理，提供自動化和客戶滿意度提升的功能。
Driftrock
driftrock.com
Driftrock是一個汽車行銷平台，幫助增加來自多個來源的高品質潛在客戶和汽車銷售，並提供自動化功能以提高轉換率。
BrytSoftware.com
brytsoftware.com
BrytSoftware是一個全功能的貸款管理軟體，提供貸款起源、服務、會計、文件管理和報告等功能，幫助貸方簡化操作流程。
GoDocs
godocs.com
GoDocs是一款自動化商業貸款文檔處理的軟體，提供文件生成、即時合規更新，幫助貸款機構簡化貸款結案過程。
LoanPro
loanpro.io
LoanPro是一款現代化的貸款管理平台，簡化貸款服務、付款處理、債務追收及數據訪問，支持多種貸款與信用卡類別的管理。
The Mortgage Office
themortgageoffice.com
抵押辦公室應用程序提供貸款管理解決方案，簡化抵押流程，支持貸方高效管理貸款，確保合規並提升客戶體驗。
Mortgage Automator
mortgageautomator.com
抵押自動機器人是一款針對北美私貸及哈德貸方的完整貸款管理軟體，提供自動化文件生成、數據分析及客戶通信功能。
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing是一家資料行銷科技公司，透過Shift One平台協助汽車經銷商及製造商利用忠誠度行銷活動銷售汽車給CRM客戶。
Matador
matador.ai
Matador 應用程式幫助企業透過人工智慧與自動化，為客戶提供個性化的對話體驗，提升銷售與生產力，優化客戶經驗。