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Udemy, Inc. 是一個針對專業成人和學生的美國線上學習平台。它由 Eren Bali、Gagan Biyani 和 Oktay Caglar 於 2010 年 5 月創立。 截至 2020 年 1 月，該平台擁有超過 3500 萬名學生和 57,000 名教師，以超過 65 種語言教授課程。課程報名人數已超過 4 億人。學生和教師來自 180 多個國家，其中 2/3 的學生位於美國境外。學生參加課程主要是為了提高與工作相關的技能。有些課程會產生技術認證學分。 Udemy 特別努力吸引企業培訓師為其公司員工創建課程。截至 2020 年，網​​站上有超過 130,000 門課程。Udemy 總部位於加利福尼亞州舊金山，在科羅拉多州丹佛設有辦事處；愛爾蘭都柏林；安卡拉，土耳其；聖保羅，巴西；和印第安納州古爾岡。

網站： udemy.com

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