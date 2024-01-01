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Tuskr 是一款基於雲端的現代化測試管理軟體，提供一系列功能來增強您的測試流程。使用富文本、表格和螢幕截圖編寫富有表現力的測試案例。使用全部或部分測試案例進行靈活的測試運行。與您的聊天和問題追蹤系統無縫整合。享受企業級功能，例如回收站、審計追蹤、雙重認證和單一登入以增強安全性。 Tuskr 產生詳細的測試報告和富有洞察力的指標，提供更好的可見度並支援數據驅動的決策。我們提供適合小型團隊和大型企業的慷慨的免費方案和靈活的定價選項。從我們的 30 天免費試用開始，包括範例數據，以便快速輕鬆地進行評估。我們專門的客戶支援團隊可確保提供令人耳目一新的客戶體驗，並致力於解決您的問題。體驗 Tuskr 簡化測試管理的效率和便利性。立即註冊免費試用並徹底改變您的測試流程。
目錄:
Software Development
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