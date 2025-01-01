替代項 - Turvo

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。
Xero
xero.com
Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho庫存是一款專為中小型企業設計的庫存管理軟件，提供實時庫存追蹤、訂單履行和倉庫管理功能。
ShipBob
shipbob.com
ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。
Webgility
webgility.com
Webgility 是一款電子商務自動化軟體，可將多個銷售渠道的數據與會計系統連接，簡化庫存管理和財務報告。
Kintone
kintone.com
Kintone是一個無代碼商業應用平台，使用者可輕鬆創建應用程序以自動化流程、協作項目並管理數據。
Veeqo
veeqo.com
Veeqo是一款免費的運輸管理軟體，提供訂單處理、庫存管理及多通道銷售支持，並自動選擇最佳運費。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Flexport
flexport.com
Flexport 是一個全球物流平台，提供航空、海運、鐵路和卡車貨運服務，幫助企業管理供應鏈和降低成本。
inFlow Inventory
inflowinventory.com
流入庫存是一款庫存管理軟件，幫助中小型企業追蹤和管理庫存，支持條形碼掃描、多站點、銷售與報告功能。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks是一款友好的會計軟體，幫助小型企業和自由工作者簡化帳單及財務管理，提供自定義發票範本和在線付款收款功能。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Cin7
cin7.com
Cin7是一款綜合庫存管理軟件，幫助企業進行庫存、製造、銷售和報告的管理和自動化，支持多渠道整合。
Cargobase
cargobase.com
Cargobase是一款基於雲端的運輸管理系統，旨在簡化物流流程，提供貨運管理、實時可見性及效率提升。
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure 是一個先進的物流管理系統，支援多企業協作，幫助各類型企業自動化和優化其端到端物流流程。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy是一款雲端自助生產計劃軟件，適用於小型製造商，涵蓋生產計劃、CRM、採購等模組。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell是一個綜合運輸管理平台，幫助企業簡化運輸運營、降低成本並提高運作效率，支持多種運輸模式的管理與可見性。
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual是一款基於雲的物流管理應用，提供實時跟踪、路線優化和數字交付證明，幫助企業提高運營效率和客戶滿意度。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero是一款庫存管理應用程序，幫助用戶有效追蹤和管理庫存，提供低庫存警報及條形碼掃描功能，以提高庫存監控效率。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks是一個綜合平台，幫助零售商管理訂單、庫存和銷售渠道，並提供自動化和分析功能以提升運作效率。
Angaza
angaza.com
Angaza是一個供應鏈解決方案，用於分銷太陽能系統、水泵和清潔爐具等產品，支援按使用付費模式和數據分析。
GoComet
gocomet.com
GoComet是一個自動化的物流可見性平台，提供實時運輸跟蹤，簡化全球企業的物流管理和成本優化。
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder是一款網頁庫存管理軟件，幫助企業實時管理客戶賬戶、採購訂單及發票，並支持與第三方系統整合。
easySales
easy-sales.com
easySales是一個雲端SaaS平台，自動化線上商店的電子商務活動，支援多渠道銷售，簡化產品上架和訂單管理，並實現實時庫存同步。
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket是一款運輸管理軟體，幫助貨運公司簡化和自動化物流運營，提供實時跟蹤、報價、發票管理等功能。
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA是一個雲端SaaS平台，幫助製造商減少庫存、預防短缺，並優化供應鏈操作。
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller是一個多渠道庫存和訂單管理平台，支持在Walmart、eBay、Amazon等多個電商平台上進行銷售，簡化電子商務運營。
Epicor
epicor.com
Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。
Finale Inventory
finaleinventory.com
結局庫存是一款雲端庫存管理軟體，適用於多渠道電商和倉庫管理，提供實時庫存更新和條形碼掃描功能。