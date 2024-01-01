TuneFlow是一個由AI驅動的智慧音樂製作平台。它旨在簡化和增強音樂創作，無論用戶的專業水平如何。 透過 TuneFlow，使用者可以使用一系列強大的 AI 功能，涵蓋音樂製作的各個方面。這些功能包括語音克隆，允許用戶選擇和克隆語音或產生自己的語音； ChatGPT Lyrics，一個用於產生任何主題歌詞的強大工具；智慧作曲家，幫助使用者透過預先設計的旋律和伴奏曲目啟動他們的音樂創意； Smart Drummer，一種人工智慧驅動的工具，可自動以首選的節拍風格填滿鼓片段；超清源分離器，可將混合音軌分離為單獨的人聲、鼓、貝斯和其他音軌。 使用者可以使用一鍵 Lo-Fi 外掛程式輕鬆產生低保真嘻哈歌曲。此外，TuneFlow 還提供了一個插件市場，其中包含不斷構建和共享新AI 模型的AI 音樂家社區。 VST3/所有插件。 用戶還可以無縫匯入和匯出項目，並加入創意社群來分享他們的作品並與他人合作。 TuneFlow 定期更新新功能，並提供一系列定價選項，包括影片創作者、商家和企業為其專案存取免版稅音樂 API 的選項。

網站： tuneflow.com

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