替代項 - TruVideo

ALLDATA
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Alldata應用程序提供汽車維修和診斷資訊，幫助專業人員管理維護流程及提升服務質量。
DealerCenter
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DealerCenter是一款全面的經銷管理系統，提供庫存追蹤、客戶數據庫及信用報告，旨在提升汽車經銷商的運營效率。
Fullbay
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Fullbay是一款雲端重型商店管理軟體，幫助企業管理維護、零件庫存和預防性維護，支持即時存取服務歷史與報告。
PartsTech
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PartsTech是一個汽車零件管理平台，幫助維修店快速找到零件，提供實時庫存和批發價格，簡化訂購過程。
Shop-Ware
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Shop-Ware是一款專為汽車維修行業設計的管理系統，簡化操作並增強客戶服務，提供報價、維修批准和庫存管理等功能。
Orderry
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Orderry 是一款綜合管理軟體，幫助自動化業務運營，包括工作處理、銷售、庫存管理和財務等功能，適用於移動端。
Carsforsale.com
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Carsforsale.com應用程序幫助用戶搜索和比較汽車，提供詳細的車輛列表和歷史報告，方便買賣雙方進行交易。
FixIQ Pro
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FixIQ Pro 是一款汽車服務管理工具，可自動化工作流程，讓用戶簡單管理汽車服務業務並分析公司和員工績效。
AutoLeap
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AutoLeap是一款基於雲端的汽車維修軟體，旨在提升維修店的日常運營效率，支持多功能管理、數字檢查及即時報告等功能。
CDK
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CDK Global 提供經銷商軟件解決方案，幫助近 15,000 個經銷商地點提升業務潛力，實現業務整合与協同運作。
AutoRaptor CRM
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AutoRaptor CRM是一款專為汽車經銷商設計的客戶關係管理工具，簡化潛在客戶管理，提高銷售效率，支持售後服務。
Space Auto
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Space Auto CRM 讓銷售人員能夠追蹤客戶的整個旅程，並生成交易，無論是在桌面或移動端，都能全面掌握客戶行為。
Shopgenie
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Shopgenie 是一個汽車維修店的行銷、CRM 和線上排程平台，其主要產品為 100% 免費的線上排程工具。
EverLogic
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Autoflow
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Autoflow是一款工作流管理工具，幫助汽車維修店簡化操作、管理預約並改善客戶溝通。
WebbRes
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WebbRes 是一套整合銷售、租賃及服務操作的軟體系統，簡化流程，提供經營洞察，提升客戶體驗。
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