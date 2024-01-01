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文字產生器是一款基於人工智慧的文字產生工具，快速、經濟且私密。其先進的大型神經網路用於以具有競爭力的成本創建真實的文本生成。 該工具具有每月 100 個請求的免費套餐、平均回應時間為亞秒級的快速 API 端點以及準確、自然的本機文字產生功能。 此外，文字產生器提供靈活的提示工程，允許使用者透過關鍵字和自然問題指導文字建立。它還提供業界領先的安全性，個人資訊絕不會以任何形式保存在其伺服器上。 該工具支援幾乎任何語言的多語言文字生成，甚至提供從 OpenAI 文字生成的單行遷移。文字產生器還提供語音轉文字 API，定價為每秒 0.00005 美元，並提供多種口語、圖像和程式碼的共享嵌入。

網站： text-generator.io

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