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Testomat.io 最初是用於自動化測試的新一代測試管理系統。這是一個強大的解決方案，可以在一個地方同步您的自動化和手動測試並與團隊有效合作。它使測試活動對所有隊友 Dev、PM、BA 完全可見且透明。它專注於許多左移測試方法，並與自動化測試和 CI\CD 進行深度整合。直覺的使用者介面可以輕鬆建立測試案例、組織測試計劃、管理測試運行和協調敏捷的連續測試流程。本機開箱即用的測試自動化整合使得將測試導入測試管理系統變得非常快速。內建的即時文件和協作功能只需一鍵點擊即可為每個人提供透明的可見性。透過查看高級分析報告，輕鬆追蹤測試狀態和覆蓋範圍並建立正確的方向。 Testomat.io 支援經典測試案例和 BDD（行為驅動開發）/Gherkin 場景。快速概述和主要功能： - 與現代js 自動化測試框架集成- git 等測試用例的分支和版本控制- 具有步驟數據庫和自動完成功能的高級BDD 支持- 高級開箱即用CI\CD 集成（GitHub、GitLab , Bamboo、Jenkins） - 即時報告和分析，包括片狀測試、電子郵件和訊息通知- 自動產生的即時文件和協作工具- Jira、Confluence 本機整合- 來自其他TMS 的導入器，能夠將測試轉換為BDD 格式等等。透過無縫測試自動化整合進行測試管理。從今天開始使用 testomat.io 測試管理系統。
目錄:
Software Development
軟體測試工具

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