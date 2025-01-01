替代項 - TestGorilla

Indeed
indeed.com
確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal 是一個專為技術角色設計的開發人員評估平台，提供編程挑戰和技能測試以輔助招聘過程。
Metaview
metaview.ai
Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth 是一個在線編碼評估平台，提供超過 22000 道編碼題目，幫助招聘人員評估技術人才的技能。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
CoderPad
coderpad.io
CoderPad是一個技術訪談及編碼評估平台，提供即時編碼協作和超過65種語言的支持。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。
iMocha
imocha.io
iMocha是一個技能評估平台，幫助組織進行人才獲取與內部發展，提供多種技能測試和招聘流程自動化工具。
Codility
codility.com
Codility是一個在線技術評估平台，幫助企業進行編程技能測試、遠程面試及評估候選人，以簡化招聘流程。
Karat
karat.com
Karat 是一個提供完整技術招聘解決方案的應用程式，幫助組織提升招聘的質量和效率，並提供候選人資料和面試服務。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。
Searchie
searchie.io
Searchie是一個靈活易用的應用，幫助用戶創建、組織和分享數位內容，如線上課程、會員網站和教練指導等。
Canditech
canditech.io
Canditech是一款在線招聘評估平台，通過技術及軟技能模擬測試來幫助HR和招聘經理客觀評價候選人。
Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一個基於網路的數位評估平台，用於簡化招聘過程，支持多種問題格式且具備自動計算結果及即時性能洞察功能。
Mettl
mettl.com
METTL是一個在線評估平台，通過技術及軟技能測試簡化招聘流程，適用於各行業的人才招聘及內部發展。
Filtered
filtered.ai
Filtered幫助企業自動化招聘過程，通過定制的工作模擬測試評估候選人技能，提升招聘效率與結果。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。
Interviewer.AI
interviewer.ai
Thkerker.ai 是一個自動化的面試平台，使用AI進行視訊面試和候選人評估，旨在提高招聘效率。
Hireflix
hireflix.com
Hireflix是一個單向視頻採訪平台，讓用戶能在短時間內進行面試，並支持多語言，無需下載應用，即可評估候選人。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople是一款人才評估工具，通過自動化參考檢查和AI評估來簡化招聘過程，幫助企業更有效地選擇合適的候選人。
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video 是一款簡單易用的影片見證平台，可收集、編輯及分享高品質視頻，適用於客戶和員工的視頻，助力市場推廣等多種用途。
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire是一個簡易使用的視頻採訪平台，提供單向和實時視頻採訪，幫助企業快速高效地招聘候選人。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace是一個自動化技能評估平台，幫助公司通過AI技術評估工程師和數據科學家的實際技能。
Vizzy
vizzy.com
Vizzy 是一個招聘平台，幫助企業吸引和了解年輕人才，提供更全面的候選人專業簡介，增進招聘體驗。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。