替代項 - TestGorilla

Indeed

Indeed

indeed.com

確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal 是一個專為技術角色設計的開發人員評估平台，提供編程挑戰和技能測試以輔助招聘過程。

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth 是一個在線編碼評估平台，提供超過 22000 道編碼題目，幫助招聘人員評估技術人才的技能。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad是一個技術訪談及編碼評估平台，提供即時編碼協作和超過65種語言的支持。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha是一個技能評估平台，幫助組織進行人才獲取與內部發展，提供多種技能測試和招聘流程自動化工具。

Codility

Codility

codility.com

Codility是一個在線技術評估平台，幫助企業進行編程技能測試、遠程面試及評估候選人，以簡化招聘流程。

Karat

Karat

karat.com

Karat 是一個提供完整技術招聘解決方案的應用程式，幫助組織提升招聘的質量和效率，並提供候選人資料和面試服務。

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie是一個靈活易用的應用，幫助用戶創建、組織和分享數位內容，如線上課程、會員網站和教練指導等。

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech是一款在線招聘評估平台，通過技術及軟技能模擬測試來幫助HR和招聘經理客觀評價候選人。

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator 是一個基於網路的數位評估平台，用於簡化招聘過程，支持多種問題格式且具備自動計算結果及即時性能洞察功能。

Mettl

Mettl

mettl.com

METTL是一個在線評估平台，通過技術及軟技能測試簡化招聘流程，適用於各行業的人才招聘及內部發展。

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered幫助企業自動化招聘過程，通過定制的工作模擬測試評估候選人技能，提升招聘效率與結果。

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Thkerker.ai 是一個自動化的面試平台，使用AI進行視訊面試和候選人評估，旨在提高招聘效率。

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix是一個單向視頻採訪平台，讓用戶能在短時間內進行面試，並支持多語言，無需下載應用，即可評估候選人。

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople是一款人才評估工具，通過自動化參考檢查和AI評估來簡化招聘過程，幫助企業更有效地選擇合適的候選人。

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video 是一款簡單易用的影片見證平台，可收集、編輯及分享高品質視頻，適用於客戶和員工的視頻，助力市場推廣等多種用途。

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire是一個簡易使用的視頻採訪平台，提供單向和實時視頻採訪，幫助企業快速高效地招聘候選人。

Workable

Workable

workable.com

Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace是一個自動化技能評估平台，幫助公司通過AI技術評估工程師和數據科學家的實際技能。

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy 是一個招聘平台，幫助企業吸引和了解年輕人才，提供更全面的候選人專業簡介，增進招聘體驗。

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。

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