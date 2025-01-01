替代項 - Teambook

Slack

Slack

slack.com

Slack是一個商業通訊平台，提供持續的聊天室、私人群組和直接消息，支持團隊協作與多種應用集成。

Trello

Trello

trello.com

Trello是一款基於網頁的任務管理應用，使用看板系統幫助團隊組織和跟蹤工作進度。

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。

Asana

Asana

asana.com

Asana是一個專為團隊設計的工作管理應用，幫助組織、追蹤和管理任務和項目。提供協作及自動化功能。

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People是一個人力資源管理平台，負責員工數據、出勤、休假、績效等的管理與自助服務。

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

SmartSheet是一款協作與工作管理工具，提供任務分配、項目追蹤、文檔共享等功能，適合各種規模的公司使用。

Backlog

Backlog

backlog.com

積壓是一個全能的在線項目管理工具，支持任務追蹤、版本控制和錯誤追蹤，幫助團隊高效管理項目和提升合作。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。

Upbase

Upbase

upbase.io

Upbase是一個簡單的多功能工作管理平台，提供任務、消息、文檔和實時聊天等功能，以提高團隊生產力。

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack是一款靈活的項目管理工具，支持任務跟踪、工作流管理及敏捷方法，自定義程度高，適合各類團隊使用。

Any.do

Any.do

any.do

Any.do是一款簡單的待辦事項應用程序，幫助個人、家庭和團隊管理任務，支持跨平台同步和共享功能。

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp是一個項目管理平台，集中團隊的通信、任務和文件共享，簡化項目協作和工作流程。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。

SmartSuite

SmartSuite

smartsuite.com

SmartSuite是一個工作管理平台，整合項目管理、文檔解決方案和數據庫功能，方便企業組織和追蹤工作。

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo是一款任務管理應用，幫助用戶組織計劃、記錄筆記、建立清單，並跟踪習慣，支持跨設備同步及協作功能。

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase是一款幫助小型企業管理小時員工的應用程式，提供員工排班、考勤跟蹤和薪資管理功能。

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu是一個綜合業務管理平台，提供項目管理、客戶關係管理、財務跟踪及團隊協作工具，簡化公司運營。

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。

When I Work

When I Work

wheniwork.com

當我工作時是一個簡便的應用程式，用於企業安排員工排班、跟蹤工時計及考勤，並促進與時薪員工的溝通。

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR是一款雲端人力資源管理平台，簡化企業的HR流程，包括入職、工資管理和員工溝通，特別適合遠程勞動力管理。

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