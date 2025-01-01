替代項 - Teambook

Slack
slack.com
Slack是一個商業通訊平台，提供持續的聊天室、私人群組和直接消息，支持團隊協作與多種應用集成。
Trello
trello.com
Trello是一款基於網頁的任務管理應用，使用看板系統幫助團隊組織和跟蹤工作進度。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Asana
asana.com
Asana是一個專為團隊設計的工作管理應用，幫助組織、追蹤和管理任務和項目。提供協作及自動化功能。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Zoho People
zoho.com
Zoho People是一個人力資源管理平台，負責員工數據、出勤、休假、績效等的管理與自助服務。
Smartsheet
smartsheet.com
SmartSheet是一款協作與工作管理工具，提供任務分配、項目追蹤、文檔共享等功能，適合各種規模的公司使用。
Backlog
backlog.com
積壓是一個全能的在線項目管理工具，支持任務追蹤、版本控制和錯誤追蹤，幫助團隊高效管理項目和提升合作。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Upbase
upbase.io
Upbase是一個簡單的多功能工作管理平台，提供任務、消息、文檔和實時聊天等功能，以提高團隊生產力。
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack是一款靈活的項目管理工具，支持任務跟踪、工作流管理及敏捷方法，自定義程度高，適合各類團隊使用。
Any.do
any.do
Any.do是一款簡單的待辦事項應用程序，幫助個人、家庭和團隊管理任務，支持跨平台同步和共享功能。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一個項目管理平台，集中團隊的通信、任務和文件共享，簡化項目協作和工作流程。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
SmartSuite
smartsuite.com
SmartSuite是一個工作管理平台，整合項目管理、文檔解決方案和數據庫功能，方便企業組織和追蹤工作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo是一款任務管理應用，幫助用戶組織計劃、記錄筆記、建立清單，並跟踪習慣，支持跨設備同步及協作功能。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款幫助小型企業管理小時員工的應用程式，提供員工排班、考勤跟蹤和薪資管理功能。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一個綜合業務管理平台，提供項目管理、客戶關係管理、財務跟踪及團隊協作工具，簡化公司運營。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
When I Work
wheniwork.com
當我工作時是一個簡便的應用程式，用於企業安排員工排班、跟蹤工時計及考勤，並促進與時薪員工的溝通。
ZingHR
zinghr.com
ZingHR是一款雲端人力資源管理平台，簡化企業的HR流程，包括入職、工資管理和員工溝通，特別適合遠程勞動力管理。