替代項 - Team Procure

Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho庫存是一款專為中小型企業設計的庫存管理軟件，提供實時庫存追蹤、訂單履行和倉庫管理功能。
ShipBob
shipbob.com
ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
Flexport
flexport.com
Flexport 是一個全球物流平台，提供航空、海運、鐵路和卡車貨運服務，幫助企業管理供應鏈和降低成本。
inFlow Inventory
inflowinventory.com
流入庫存是一款庫存管理軟件，幫助中小型企業追蹤和管理庫存，支持條形碼掃描、多站點、銷售與報告功能。
Coupa
coupa.com
Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。
Cin7
cin7.com
Cin7是一款綜合庫存管理軟件，幫助企業進行庫存、製造、銷售和報告的管理和自動化，支持多渠道整合。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence 是一款提供產品合規、負責任採購、可持續性和供應鏈透明度解決方案的應用程式，支援多種行業和規範。
Stord
stord.com
Stord是一個雲端供應鏈平台，提供物流、倉儲及運輸管理工具，幫助企業優化訂單履行與供應鏈流程。
SourceDay
sourceday.com
SourceDay 是供應鏈協作軟體，能自動化採購訂單變更，提供採購和供應商實時可見性，以維持供應連續性。
Zip
ziphq.com
Zip是一個整合的採購平台，幫助員工簡化購買請求流程，提升可見性與控制，有效管理業務支出。
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero是一款庫存管理應用程序，幫助用戶有效追蹤和管理庫存，提供低庫存警報及條形碼掃描功能，以提高庫存監控效率。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks是一個綜合平台，幫助零售商管理訂單、庫存和銷售渠道，並提供自動化和分析功能以提升運作效率。
TealBook
tealbook.com
TealBook是一個供應商數據平台，幫助企業自動收集、驗證和增強供應商數據，以提高採購效率和決策支持。
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder是一款網頁庫存管理軟件，幫助企業實時管理客戶賬戶、採購訂單及發票，並支持與第三方系統整合。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
Avetta
avetta.com
Avetta是一個綜合的承包商風險管理平台，幫助企業管理供應商的安全性和工人能力，促進合規與效率。
Epicor
epicor.com
Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一款簡單的商業工具，幫助品牌集中管理庫存及多個電商和批發銷售渠道，優化訂單和庫存管理。
Finale Inventory
finaleinventory.com
結局庫存是一款雲端庫存管理軟體，適用於多渠道電商和倉庫管理，提供實時庫存更新和條形碼掃描功能。
SKULabs
skulabs.com
SKULabs是一個綜合庫存和倉庫管理系統，幫助電子商務品牌簡化運營、準確履行訂單並提高效率。
MESH Works
meshworks.com
MESH Works 是雲端軟體，專為汽車製造業設計，整合供應鏈管理、品質管理和新產品開發等功能，提升協作效率。
Anvyl
anvyl.com
Anvyl是一個供應鏈管理平台，幫助品牌管理供應商、監控生產並追踪產品數據，從採購到交付，提升效率並降低成本。
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce是一款電子商務管理平台，支持訂單處理、庫存管理和物流，幫助企業簡化運營效率。
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies 是一款貨運運輸效能管理軟體，簡化供應鏈中製造商、運輸提供商及第三方的數據對帳過程。
ShipHero
shiphero.com
ShipHero是一款倉庫管理和履行解決方案，能有效管理庫存與訂單，提供自動化訂單配送、報告分析和移動補貨應用。
Flowspace
flow.space
Flowspace 是一個雲端軟體，提供即時庫存、訂單和履行活動的可視化，整合多個履行中心，提升品牌履行效率。
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud是一個電子商務管理平台，幫助在線零售商管理多渠道銷售的庫存、訂單與產品，提升運營效率。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge是一款模塊化的網頁應用，專注於自動化電子商務的訂單和倉庫管理，簡化物流及庫存流程，提升運營效率。